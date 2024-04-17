Шоу в Барселоне и Дортмунде, ниччья футзалистов, куда сватают Судакова
Главные новости за 16 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 апреля.
1A. В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Парижане разгромили каталонцев в четвертьфинале ЛЧ
1B. Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Команда Эдина Терзича дважды перевернула ход двухматчевой дуэли против «Атлетико»
1C. У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
Первую полуфинальную пару ЛЧ составили Боруссия Дортмунд и ПСЖ
2. Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией
Сине-желтая футзальная команда вела в счете 4:1, но затем пропустила трижды
3. Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме
Команда Дмитрия Христича провела спарринг в Латвии
4A. Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн
На Георгия Судакова появились новые претенденты
4B. Судаков признался, что Шахтер отклонил хорошее предложение от топ-клуба
«Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия
5A. Боруссия Д интересуется форвардом Динамо
Немецкий гранд проявляет интерес к Матвею Пономаренко
5B. Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо
«Вулверхэмптон» и «Брентфорд» проявляют интерес к Матвею Пономаренко
6. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги
Украинский наставник будет тренировать «Звягель»
7A. ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома
Рафаэль в двух сетах выиграл у Флавио Коболли в 1/32 финала турнира в Испании
7B. Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне
Ангелина справилась с француженкой в двух сетах
8A. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
Горняки могут попасть напрямую в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ
8B. Битва за топ-2 в рейтинге УЕФА и две путевки в ЛЧ. Кто из грандов впереди?
Италия лидирует, Германия и Англия ведут борьбу за второе место
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