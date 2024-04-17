Шоу в Барселоне и Дортмунде, ниччья футзалистов, куда сватают Судакова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 16 апреля.

1A. В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Парижане разгромили каталонцев в четвертьфинале ЛЧ

1B. Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ

Команда Эдина Терзича дважды перевернула ход двухматчевой дуэли против «Атлетико»

1C. У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов

Первую полуфинальную пару ЛЧ составили Боруссия Дортмунд и ПСЖ

2. Сборная Украины растеряла перевес в 3 мяча и сыграла вничью с Францией

Сине-желтая футзальная команда вела в счете 4:1, но затем пропустила трижды

3. Вели в две шайбы и проиграли. Сборная Украины уступила Латвии в овертайме

Команда Дмитрия Христича провела спарринг в Латвии

4A. Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн

На Георгия Судакова появились новые претенденты

4B. Судаков признался, что Шахтер отклонил хорошее предложение от топ-клуба

«Наполи» предлагал 40 миллионов евро за Георгия

5A. Боруссия Д интересуется форвардом Динамо

Немецкий гранд проявляет интерес к Матвею Пономаренко

5B. Два клуба АПЛ заинтересованы в трансфере украинского нападающего Динамо

«Вулверхэмптон» и «Брентфорд» проявляют интерес к Матвею Пономаренко

6. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги

Украинский наставник будет тренировать «Звягель»

7A. ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома

Рафаэль в двух сетах выиграл у Флавио Коболли в 1/32 финала турнира в Испании

7B. Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне

Ангелина справилась с француженкой в двух сетах

8A. Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?

Горняки могут попасть напрямую в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ

8B. Битва за топ-2 в рейтинге УЕФА и две путевки в ЛЧ. Кто из грандов впереди?

Италия лидирует, Германия и Англия ведут борьбу за второе место

9A. В компанию к Компани: символическая сборная МанСити всех времен

Осамых харизматичных «горожанах»

9B. Талант без мозгов не нужен никому. Как Жерсон Родригеш убивает карьеру

Наиболее резонансные истории чудачеств люксембуржца

10A. Довбик – лучший бомбардир Ла Лиги, неуверенная игра Зинченко

Как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

10B. В гости к папе Карло. Тренер Реала и еще пятеро избранных

Анчелотти и его коллеги, проведшие больше всех матчей в Лиге чемпионов