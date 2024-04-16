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WTA
16 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:18
381
2

Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне

Ангелина справилась с француженкой в двух сетах

16 апреля 2024, 17:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 17:18
381
2
Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1-го раунда основы украинка переиграла 34-летнюю Ализе Корне из Франции (№106 WTA).

Руан. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 7:5

В девятом гейме второго сета француженка отыграла 5 матчболов.

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

В следующем раунде Калинина сразится против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).

Для Ангелины это был второй выигранный матч на грунте в этом сезоне, в Чарльстоне она обыграла Каролин Возняцки, после чего проиграла Дарье Касаткиной.

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Ализе Корне Ангелина Калинина WTA Руан
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
тяжкувато, але всеодно вітання
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+2
C.Пеклов
Як же важко Геля входила в гру.Мабуть ніяк не могла зрозуміти що це не  хард,а грунт.І коли здавалося ,що спокійно завершить матч,не тут то  було.Чомусь стала нервувати ,суперниця скористалася і зрівняла рахунок з 2-5,при чому Геля не реалізувала 5 матч-пойнтів в 9 геймі!З великими труднощами вдалося таки закрити матч в 2-х сетах.З Осакой такий номер не пройде.Давай Геля просипайся,грунтовий сезон довго не триває!
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