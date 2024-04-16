Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне
Ангелина справилась с француженкой в двух сетах
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).
В матче 1-го раунда основы украинка переиграла 34-летнюю Ализе Корне из Франции (№106 WTA).
Руан. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 7:5
В девятом гейме второго сета француженка отыграла 5 матчболов.
Это была 2-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
В следующем раунде Калинина сразится против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).
Для Ангелины это был второй выигранный матч на грунте в этом сезоне, в Чарльстоне она обыграла Каролин Возняцки, после чего проиграла Дарье Касаткиной.
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