Калинина победно стартовала в Руане, одолев Корне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция).

В матче 1-го раунда основы украинка переиграла 34-летнюю Ализе Корне из Франции (№106 WTA).

Руан. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Ализе Корне (Франция) – 6:4, 7:5

В девятом гейме второго сета француженка отыграла 5 матчболов.

Это была 2-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

В следующем раунде Калинина сразится против Мартины Тревизан (№78 WTA) или Наоми Осаки (№192 WTA).

Для Ангелины это был второй выигранный матч на грунте в этом сезоне, в Чарльстоне она обыграла Каролин Возняцки, после чего проиграла Дарье Касаткиной.