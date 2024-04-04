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  4. Калинина проиграла Касаткиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
WTA
04 апреля 2024, 23:20 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:28
1896
11

Калинина проиграла Касаткиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

Ангелина не сумела справиться с Дарьей во 2-м раунде грунтовых соревнований

04 апреля 2024, 23:20 | Обновлено 04 апреля 2024, 23:28
1896
11
Калинина проиграла Касаткиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/8 финала украинка в двух сетах без особых шансов проиграла Дарье Касаткиной (WTA 11).

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/8 финала

Дарья Касаткина [4] – Ангелина Калинина (Украина) [15] – 6:1, 6:4

Это была 5-я встреча девушек. На счету украинки только один выигранный матч.

В следующем раунде Касаткина сыграет против победительницы поединка Эмма Наварро – Жаклин Кристиан.

На старте соревнований в Чарльстоне Калинина в двух сетах переиграла Каролин Возняцки.

Украину на этих кортах продолжит представлять первая ракетка страны Элины Свитолина, которая в своем стартовом поединке выиграла у Дарьи Сэвилл. В 1/8 финала Свитолина встретится с Элизе Мертенс.

По теме:
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Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Дарья Касаткина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Дарья Касаткина WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Fdail
Щось під кінець Геля взагалі в жорстку фрустрацію впала. 10 гейм можна і потрібно було спокійно брати, але  сподіваюсь,  хоч колись зробить висновки щодо поліпшення подачі. Стати Плішковою чи Осакою в цьому компоненті неможливо , але поліпшити для того, щоб взяти хоча б одну подачу проти Касаткіної - абсолютно.  
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+5
introvert
Давно помітив: як тільки на корт замість Калініної виходить "КалінІнья" - чекай біди))
А якщо серйозно, то і Касаткіна створила Ангеліні значно більше проблем за Вознякі, і сама Калініна під тиском відверто розгубилась - і розгубила приціл. Особливо кричущою різниця між вчорашнім матчем і сьогоднішнім була на подачі.
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+5
Stanislav Matusevych
Що це взагалі було? Жодної взятої своєї подачі за весь матч! Мда...
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+5
Sashamar
Незрозуміло. Одну гру проводить на високому рівні, в наступній куди воно все пропадає. І це ж так не вперше.
Причому Геля не схожа на тих, хто після першого-ліпшого успіху починає думати, що вже схопив бога за бороду.
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+3
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C.Пеклов
тупі помилки в простих ситуаціях ,накідання суперниці під удари на задню лінію,відсутність боротьби за кожен м'яч,слабкі і не влучні удари ,іноді якась млявость і невпевненость,про подачу краще промовчу,все це і привело до поразки...Треба ж готуватися до кожної суперниці окремо!З позитиву,що всеж боролося до кінця.Хай щастить на наступних турнірах.
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+3
ptolemeus
Все думав, що якщо зможе виграти хоча б один гейм на подачі, то виграє сет. Але де там... Один матч нормально зіграла і доста. Можна йти на відпочинок.
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+3
Ivan456
Перша зустріч тенісисток на ґрунті і навіть тут програла Косатці. Цей матч показує справжній рівень Ангеліни, до рівня топів тут, як до неба рукою не дістати, хоча Дар'я не така ж сильна суперниця, але її хватило, щоб зупинити Гелю.
Не вміє стабільну гру показувати проти різних по рівню суперниць. Слабшу за грою і трошки калічену Возняцкі без особливих зусиль здолала, а тут одні прогалини ловила. У другому сеті програла 6 з 6 власних подач – цим усе сказано.
15-ий матч проти нейтральних тенісисток і 8-а поразка.
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+1
KirTheKing
судя по всему, вчерашний инцидент с беджиком забрал много сил у калининой, прежде всего моральных. сейчас самое главное это хорошо отдохнуть и начать готовиться к роллан гаррос
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0
paw
З такою слабкою й безвольною грою Гелі на корті нема було чого робити!
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-3
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