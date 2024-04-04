Калинина проиграла Касаткиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне
Ангелина не сумела справиться с Дарьей во 2-м раунде грунтовых соревнований
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).
В 1/8 финала украинка в двух сетах без особых шансов проиграла Дарье Касаткиной (WTA 11).
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/8 финала
Дарья Касаткина [4] – Ангелина Калинина (Украина) [15] – 6:1, 6:4
Это была 5-я встреча девушек. На счету украинки только один выигранный матч.
В следующем раунде Касаткина сыграет против победительницы поединка Эмма Наварро – Жаклин Кристиан.
На старте соревнований в Чарльстоне Калинина в двух сетах переиграла Каролин Возняцки.
Украину на этих кортах продолжит представлять первая ракетка страны Элины Свитолина, которая в своем стартовом поединке выиграла у Дарьи Сэвилл. В 1/8 финала Свитолина встретится с Элизе Мертенс.
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А якщо серйозно, то і Касаткіна створила Ангеліні значно більше проблем за Вознякі, і сама Калініна під тиском відверто розгубилась - і розгубила приціл. Особливо кричущою різниця між вчорашнім матчем і сьогоднішнім була на подачі.
Причому Геля не схожа на тих, хто після першого-ліпшого успіху починає думати, що вже схопив бога за бороду.
Не вміє стабільну гру показувати проти різних по рівню суперниць. Слабшу за грою і трошки калічену Возняцкі без особливих зусиль здолала, а тут одні прогалини ловила. У другому сеті програла 6 з 6 власних подач – цим усе сказано.
15-ий матч проти нейтральних тенісисток і 8-а поразка.