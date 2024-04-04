Калинина проиграла Касаткиной в 1/8 финала турнира WTA 500 в Чарльстоне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 33) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 500 в Чарльстоне (США).

В 1/8 финала украинка в двух сетах без особых шансов проиграла Дарье Касаткиной (WTA 11).

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/8 финала

Дарья Касаткина [4] – Ангелина Калинина (Украина) [15] – 6:1, 6:4

Это была 5-я встреча девушек. На счету украинки только один выигранный матч.

В следующем раунде Касаткина сыграет против победительницы поединка Эмма Наварро – Жаклин Кристиан.

На старте соревнований в Чарльстоне Калинина в двух сетах переиграла Каролин Возняцки.

Украину на этих кортах продолжит представлять первая ракетка страны Элины Свитолина, которая в своем стартовом поединке выиграла у Дарьи Сэвилл. В 1/8 финала Свитолина встретится с Элизе Мертенс.