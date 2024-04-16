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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги
Украина. Вторая лига
16 апреля 2024, 20:04 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:15
1683
0

ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги

Украинский наставник будет тренировать «Звягель»

16 апреля 2024, 20:04 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:15
1683
0
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги
ФК Звягель. Юрий Вирт

Представитель Второй лиги «Звягель» объявил о назначении нового главного тренера.

Новым наставником клуба из житомирской области стал бывший игрок сборной Украины по футболу Юрий Вирт. Последним местом работы Вирта был ровенский «Верес», который наставник покинул в 2023 году.

«Звягель» серьезно претендует на повышение в классе. Клуб занимает второе место во Второй лиге и уступает лидеру ЮКСА только по дополнительным показателям, имея одну игру в запасе.

Ранее стало известно, кто будет помогать Вирту в «Звягеле».

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Источник: Колос готов к смене тренера, у клуба есть два варианта
Звягель Юрий Вирт чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины назначение тренера
Дмитро Олійник Источник: Telegram
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