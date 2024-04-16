ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги
Украинский наставник будет тренировать «Звягель»
Представитель Второй лиги «Звягель» объявил о назначении нового главного тренера.
Новым наставником клуба из житомирской области стал бывший игрок сборной Украины по футболу Юрий Вирт. Последним местом работы Вирта был ровенский «Верес», который наставник покинул в 2023 году.
«Звягель» серьезно претендует на повышение в классе. Клуб занимает второе место во Второй лиге и уступает лидеру ЮКСА только по дополнительным показателям, имея одну игру в запасе.
Ранее стало известно, кто будет помогать Вирту в «Звягеле».
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