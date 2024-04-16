ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Вирт возглавил одного из лидеров Второй лиги

Представитель Второй лиги «Звягель» объявил о назначении нового главного тренера.

Новым наставником клуба из житомирской области стал бывший игрок сборной Украины по футболу Юрий Вирт. Последним местом работы Вирта был ровенский «Верес», который наставник покинул в 2023 году.

«Звягель» серьезно претендует на повышение в классе. Клуб занимает второе место во Второй лиге и уступает лидеру ЮКСА только по дополнительным показателям, имея одну игру в запасе.

Ранее стало известно, кто будет помогать Вирту в «Звягеле».