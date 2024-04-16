Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле
Специалист заменит на посту главного тренера Николая Гибалюка
Как стало известно Sport.ua, сегодня новый главный тренер «Звягеля» Юрий Вирт будет представлен команде. Он сменил у руля Николая Гибалюка.
Помощником Вирта будет Николай Лапко, который был его ассистентом в предыдущей команде – «Вересе». Продолжат выполнять свои обязанности тренер по физподготовке Олег Герман и тренер вратарей Сергей Сарана.
Сейчас «Звягель» занимает второе место во Второй лиге, набрав 47 очков. Перед полещуками поставлена задача повыситься в классе.
Ранее президент «Звягеля» прокомментировал слухи о назначении нового главного тренера.
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