Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле

Как стало известно Sport.ua, сегодня новый главный тренер «Звягеля» Юрий Вирт будет представлен команде. Он сменил у руля Николая Гибалюка.

Помощником Вирта будет Николай Лапко, который был его ассистентом в предыдущей команде – «Вересе». Продолжат выполнять свои обязанности тренер по физподготовке Олег Герман и тренер вратарей Сергей Сарана.

Сейчас «Звягель» занимает второе место во Второй лиге, набрав 47 очков. Перед полещуками поставлена задача повыситься в классе.

Ранее президент «Звягеля» прокомментировал слухи о назначении нового главного тренера.