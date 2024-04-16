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  4. Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле
Украина. Вторая лига
16 апреля 2024, 11:22 |
539
0

Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле

Специалист заменит на посту главного тренера Николая Гибалюка

16 апреля 2024, 11:22 |
539
0
Стало известно кто будет помогать Вирту в Звягеле
Instagram. Юрий Вирт

Как стало известно Sport.ua, сегодня новый главный тренер «Звягеля» Юрий Вирт будет представлен команде. Он сменил у руля Николая Гибалюка.

Помощником Вирта будет Николай Лапко, который был его ассистентом в предыдущей команде – «Вересе». Продолжат выполнять свои обязанности тренер по физподготовке Олег Герман и тренер вратарей Сергей Сарана.

Сейчас «Звягель» занимает второе место во Второй лиге, набрав 47 очков. Перед полещуками поставлена задача повыситься в классе.

Ранее президент «Звягеля» прокомментировал слухи о назначении нового главного тренера.

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Источник Sport.ua
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