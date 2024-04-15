Стало известно, какой клуб может возглавить Вирт

Президент второлигового «Звягеля» Дмитрий Костюк подтвердил слухи о переговорах с Юрием Виртом.

– Дмитрий, пишут, что завтра Юрий Вирт возглавит «Звягель». Это правда?

– Боже ты мой! Что же это такое, что все сразу все пишут? Откуда они информацию узнают? Если бы меньше писали, то у нас уже точно был бы тренер. А когда заранее пишут, то уже страшно. Когда мы представим главного тренера, тогда и будем комментировать.

– Не будьте таким суеверным.

– Знаете, у меня уже есть определенный опыт, что это не просто суеверия.

– Так переговоры с Виртом ведутся?

– Я с Виртом общался по этому поводу. Что он мне ответил? Завтра посмотрим. Надеюсь, все будет хорошо.

– А с УПЛ-ТВ не будет проблем? Потому что Юрий Николаевич сначала говорил, что у него контракт, потом – что контракта нет.

– Я готов бороться с УПЛ-ТВ за Вирта.

– И.о. главного тренера «Звягеля» Николай Гибалюк останется в штабе Вирта?

– Нет, его вообще не будет в клубе. Но все тренеры в штабе, кроме Гибалюка, останутся те, которые были. Плюс Вирт приведет своего помощника.