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  4. Боруссия Д хочет выкупить контракты игроков Челси и МЮ. Но есть проблема
Германия
30 апреля 2024, 15:49 |
642
0

Боруссия Д хочет выкупить контракты игроков Челси и МЮ. Но есть проблема

Клуб доволен выступлениями Матсена и Санчо

30 апреля 2024, 15:49 |
642
0
Боруссия Д хочет выкупить контракты игроков Челси и МЮ. Но есть проблема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

«Боруссия Дортмунд» летом намерена выкупить контракты защитника «Челси» Иана Матсена и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Оба с января выступают за немецкую команду на правах аренды, а дортмундский клуб доволен их игрой и хочет оставить их в команде на полноценной основе.

Известно, что в контракте Матсена есть сумма выкупа в 35 миллионов евро, а вот с Санчо будут проблемы. МЮ, который в 2021 году заплатил за хавбека 85 миллионов евро, не собирается отпускать его за небольшую сумму.

А большой трансфер «Боруссия» не потянет.

В составе команды Джейдон провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. У Матсена 18 матчей, 2 гола и 2 ассиста.

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Иан Матсен Джейдон Санчо Боруссия Дортмунд Челси Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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