Боруссия Д хочет выкупить контракты игроков Челси и МЮ. Но есть проблема

«Боруссия Дортмунд» летом намерена выкупить контракты защитника «Челси» Иана Матсена и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.

Оба с января выступают за немецкую команду на правах аренды, а дортмундский клуб доволен их игрой и хочет оставить их в команде на полноценной основе.

Известно, что в контракте Матсена есть сумма выкупа в 35 миллионов евро, а вот с Санчо будут проблемы. МЮ, который в 2021 году заплатил за хавбека 85 миллионов евро, не собирается отпускать его за небольшую сумму.

А большой трансфер «Боруссия» не потянет.

В составе команды Джейдон провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. У Матсена 18 матчей, 2 гола и 2 ассиста.