Боруссия Д хочет выкупить контракты игроков Челси и МЮ. Но есть проблема
Клуб доволен выступлениями Матсена и Санчо
«Боруссия Дортмунд» летом намерена выкупить контракты защитника «Челси» Иана Матсена и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо.
Оба с января выступают за немецкую команду на правах аренды, а дортмундский клуб доволен их игрой и хочет оставить их в команде на полноценной основе.
Известно, что в контракте Матсена есть сумма выкупа в 35 миллионов евро, а вот с Санчо будут проблемы. МЮ, который в 2021 году заплатил за хавбека 85 миллионов евро, не собирается отпускать его за небольшую сумму.
А большой трансфер «Боруссия» не потянет.
В составе команды Джейдон провел 16 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. У Матсена 18 матчей, 2 гола и 2 ассиста.
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