Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик продолжает удерживать лидерство в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24.

На счету украинца теперь 19 голов. Он отличился в ворота «Лас-Пальмаса» с пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании.

На 2-ю позицию вышел нападающий «Вильярреала» Александер Серлот, который оформил дубль в ворота «Райо Вальекано». У норвежца 17 забитых мячей.

Третью строчку занимает звездный английский футболист «Реала» Джуд Беллингем. У него также 17 голов, но на 1 ассист меньше – 4 против 5.

Существенно улучшил свои позицию польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Он сделал хет-трик в поединке с «Валенсией» и вышел на 4-е место в списке бомбардиров. На счету поляка 16 забитых мячей, а также 8 голевых передач.

Топ-5 замыкает Анте Будимир из «Осасуны». У него 16 голов.

Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после 33-го тура