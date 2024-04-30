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Испания
30 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 30 апреля 2024, 05:12
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0

Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски

Артем отличился с пенальти в ворота Лас-Пальмаса за Жирону, забив 19-й гол

30 апреля 2024, 04:59 | Обновлено 30 апреля 2024, 05:12
1232
0
Довбик – первый. Список бомбардиров Ла Лиги после хет-трика Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Украинский форвард «Жироны» Артем Довбик продолжает удерживать лидерство в списке бомбардиров Ла Лиги 2023/24.

На счету украинца теперь 19 голов. Он отличился в ворота «Лас-Пальмаса» с пенальти в матче 33-го тура чемпионата Испании.

На 2-ю позицию вышел нападающий «Вильярреала» Александер Серлот, который оформил дубль в ворота «Райо Вальекано». У норвежца 17 забитых мячей.

Третью строчку занимает звездный английский футболист «Реала» Джуд Беллингем. У него также 17 голов, но на 1 ассист меньше – 4 против 5.

Существенно улучшил свои позицию польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. Он сделал хет-трик в поединке с «Валенсией» и вышел на 4-е место в списке бомбардиров. На счету поляка 16 забитых мячей, а также 8 голевых передач.

Топ-5 замыкает Анте Будимир из «Осасуны». У него 16 голов.

Список бомбардиров Ла Лиги 2023/24 после 33-го тура

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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