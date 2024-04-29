Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Украинский вратарь летом может покинуть «Реал»
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт со «сливочными» до 2025 года.
По информации испанского портала Don Diario, учитывая возвращение Куртуа после травмы, следует ожидать ротацию голкиперов до конца сезона. Ворота «Реала» в ответном матче полуфинала ЛЧ с «Баварией» и возможного финала еврокубка может защищать уже Тибо Куртуа, а не Лунин. Это может стать ударом для украинского вратаря, который сейчас сомневается, следует ли продлевать контракт с «Реалом». Если Лунин не продлит контракт – «Реал» попытается его продать летом.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 28 матчей, в которых пропустил 25 голов и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес поставил ультиматум Лунину.
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