5 самых успешных футболистов сборной Украины, дебютировавших при Фоменко

Конец апреля принес скорбное известие для всех почитателей украинского футбола. На 76-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием перестало биться сердце Михаила Фоменко – человека, который добился очень много в отечественном футболе, а «лебединой песней» в карьере которого стала работа главным тренером сборной Украины с 2012 по 2016 годы.

Именно работа во главе «сине-желтых» является наиболее памятной для всех без исключения украинских болельщиков – от мала до велика, как принято говорить в таких случаях. При Фоменко сборная Украины провела весьма достойный отбор на ЧМ-2014, заняв второе место в группе и уступив лишь одно очко англичанам, которые завоевали прямую путевку на мундиаль. В плей-офф жребий выбрал в соперники для «сине-желтых» команду Франции, и в первом матче в Киеве наша команда сотворила сенсацию, добыв победу 2:0. Увы, на выезде Украина уступила 0:3 и не смогла воплотить мечту миллионов своих поклонников…

Однако на Евро-2016 Фоменко Украину все-таки вывел, причем опять пришлось играть плей-офф. На этот раз за право поехать на чемпионат «сине-желтые» играли против Словении, и смогли добыть необходимый результат по сумме двух матчей (2:0, 1:1). Да, сам Евро-2016 для сборной Украины оказался провальным, за что многие «повесили всех собак» именно на Фоменко, но в той ситуации колоссальная ответственность за результат была и на функционерах ФФУ, пожелавших вмешаться в работу и структуру тренерского штаба, заменив Александра Заварова на Андрея Шевченко, чем де-факто и был нарушен весь баланс в стане «сине-желтых»…

Впрочем, говорить о каких-то неурядицах сегодня мы точно не будем. Вместо этого предлагаем вам вспомнить всех дебютантов национальной сборной Украины при каденции Михаила Фоменко, и детальнее поговорить о пяти самых успешных из них с точки зрения истории «сине-желтых».

Итак, всего при Фоменко в сборной Украины дебютировало 24 футболиста. В частности, это Андрей Богданов, Дмитрий Гречишкин, Александр Ковпак, Денис Дедечко, Дмитрий Хомченовский, Евгений Макаренко, Иван Ордец, Кирилл Ковальчук, Артем Громов, Филипп Будковский, Денис Бойко, Андрей Пилявский, Виталий Вернидуб, Сергей Рыбалка, Павел Ксенз, Максим Малышев, Никита Каменюка, Иван Петряк, Артем Путивцев, а также…

Сергей Сидорчук

Дата дебюта в сборной: 9 октября 2014 года

Возраст дебюта: 23 года 5 месяцев 7 дней

Клуб, из которого позвали в сборную: «Динамо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии запорожского «Металлурга» Сергей Сидорчук в январе 2013 года перебрался в Киев, однако поначалу играл в первой команде «бело-синих» не так много, будучи игроком широкой ротации. Стать важной фигурой для «Динамо» Сидорчуку удалось уже по ходу сезона-2014/15, и это мгновенно сказалось на его международной карьере.

Уже 9 октября 2014 года Сидорчук получил возможность дебютировать за сборную Украины. Свой первый матч Сергей провел в квалификации Евро-2016 против белорусов на выезде (2:0), когда Фоменко выпустил молодого хавбека на замену на 64-й минуте вместо Руслана Ротаня. На тот момент счет в матче был 0:0, и украинцам было необходимо предпринимать какие-то нестандартные действия, чтобы вырвать победу. Увезти три очка из Беларуси «сине-желтым» удалось, прежде всего, за счет автогола Мартыновича, а также – мяча Сидорчука, который отличился уже в дебютном поединке за сборную, когда на 90+3-й минуте конвертировал в гол передачу от Ярмоленко.

Впоследствии Сидорчук принял участие со сборной Украины на Евро-2016 (2 матча), а после – уже с Андреем Шевченко в статусе главного тренера – успел съездить и на Евро-2020 (5 матчей).

По состоянию на текущий момент в активе Сидорчука уже 60 матчей и 3 забитых мяча в футболке сборной Украины. В сентябре минувшего года в клубной карьере Сергея произошли серьезные изменения, и теперь в национальной команде он представляет уже не «Динамо», а бельгийский «Вестерло».

Руслан Малиновский

Дата дебюта в сборной: 31 марта 2015 года

Возраст дебюта: 21 год 10 месяцев 27 дней

Клуб, из которого позвали в сборную: «Заря»

Getty Images/Global Images Ukraine

Руслан Малиновский является одним из лучших выпускников академии «Шахтера» среди тех, кому так и не предоставили возможности сыграть ни одного официального поединка за первую команду «оранжево-черных». Атакующий хавбек долгое время улучшал навыки в арендах («Севастополь», «Заря», «Генк»), прежде чем за 2 миллиона евро был окончательно отпущен в Бельгию.

За сборную Украины Малиновскому посчастливилось дебютировать в конце марта 2015 года, когда он являлся представителем «Зари» (аренда из «Шахтера»). На тот момент Руслан стал твердым игроком основы луганской команды, которая очень достойно показала себя в УПЛ по итогам сезона-2014/15 (четвертое место – следом за «Динамо», «Шахтером» и «Днепром»).

31 марта 2015-го Украина во Львове провела спарринг против сборной Латвии (1:1), а Малиновский объявился на поле на замену за пять минут до завершения поединка. Руслан заменил Романа Безуса, и при его выходе на поле наша команда вела в счете, но упустила победу в компенсированное к матчу время.

Впоследствии в сборной при Фоменко Малиновский сыграл еще лишь два матча: одну минуту в рамках отбора на Евро-2016 против Северной Македонии (1:0), и 10 минут – в первом матче плей-офф квалификации на тот чемпионат Европы против Словении (2:0). Затем Руслан повредил крестообразную связку колена и надолго остался в лазарете, вернувшись в национальную команду уже при тренерстве Андрея Шевченко.

Всего на счету Малиновского к настоящему моменту 59 матчей и 7 забитых мячей за сборную Украины. В свои 30 лет полузащитник представляет в стане «сине-желтых» итальянский «Дженоа», полноценным игроком которого стал в январе нынешнего года.

Александр Караваев

Дата дебюта в сборной: 9 октября 2015 года

Возраст дебюта: 23 года 4 месяца 7 дней

Клуб, из которого позвали в сборную: «Заря»

УАФ

Караваев, как и Малиновский, прошел через академию «Шахтера», но в первой команде «горняков» так и не получил возможности сыграть ни в одном из поединков. Александр на правах аренды выступал за «Севастополь», «Зарю» и «Фенербахче», а затем подписал полноценный контракт с луганским клубом.

Сезон-2015/16 выдался для Караваева одним из наиболее успешных в профессиональной карьере. В рамках УПЛ Александр провел 25 матчей за «Зарю», отличившись 15 результативными действиями (7 голов и 8 ассистов). Тогда же правый фулбек получил возможность дебютировать в национальной сборной страны. Это произошло 9 октября 2015 года в рамках квалификации на Евро-2016 в выездном поединке против Северной Македонии (2:0).

На 85-й минуте того матча Караваев заменил Андрея Ярмоленко, проведя оставшееся игровое время на позиции правого вингера. Примечательно, что, как и в случае с Сергеем Сидорчуком, дебютанту хватило и нескольких минут, чтобы отличится первым по-настоящему полезным действием за «сине-желтых». На 87-й минуте Караваев ассистировал Артему Кравцу, который забил второй мяч и установил финальный счет на табло – 2:0.

Впоследствии при Фоменко Караваев сыграл еще в двух матчах за сборную (оба раза выходил в концовке поединков на замену), а также съездил «туристом» на Евро-2016, где на поле так и не объявился. После ухода Михаила Ивановича с поста главного тренера и прихода на эту должность Андрея Шевченко, Караваев стал игроком стартового состава сборной, проведя в том числе все пять поединков «сине-желтых» в финальной части Евро-2020.

По состоянию на текущий момент в активе 31-летнего Караваева 49 матчей и 3 забитых мяча за сборную Украины. С июля 2019-го в национальной команде этот футболист представляет столичное «Динамо».

Александр Зинченко

Дата дебюта в сборной: 12 октября 2015 года

Возраст дебюта: 18 лет 9 месяцев 27 дней

Клуб, из которого позвали в сборную: «Уфа»

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Зинченко был капитаном юношеской команды «Шахтера» и одним из наиболее одаренных ее игроков, но в какой-то момент между ним и руководством донецкого клуба «пробежала черная кошка». В итоге Зинченко в одностороннем порядке расторг соглашение с «горняками», и не без скандала покинул стан «оранжево-черных», которые грозились засудить самого футболиста и подвергнуть штрафным санкциям клуб, который подпишет с ним следующее трудовое соглашение.

Трудоустроиться Зинченко удалось лишь в российской «Уфе». Там рискнули оформить контракт с опальным украинцем, и не пожалели, так как Александр очень быстро пробился в основу и стал одним из лидеров первой команды. Вскоре на россии начали обсуждать необходимость экстренной натурализации Зинченко, чтобы тот не только не считался легионером для РПЛ, но и имел возможность представлять сборную 404 на международной арене.

Федерации футбола Украины (в то время эта организация имела еще такое название) пришлось действовать практически молниеносно, чтобы не потерять возможность заиграть за «сине-желтых» перспективного исполнителя. В итоге Михаил Фоменко выпустил Зинченко на замену на 88-й минуте в матче против Испании (0:1) в поединке квалификации на Евро-2016. За это решение коуча тогда многие очень жестко критиковали, ведь было понятно, что Фоменко дал шанс сыграть Зинченко исключительно в стратегических целях: чтобы заиграть футболиста, но никак не ради возможности спасти положительный результат в том поединке.

В итоге при Фоменко молодой хавбек сыграл еще пять поединков, причем выходил на замену в каждом из трех матчей сборной Украины на Евро-2016. Да и вообще, на момент дебюта против испанцев Зинченко стал третьим (впоследствии его обошли Илья Забарный с Георгием Судаковым) самым молодым футболистом, сыгравшим за «сине-желтых» за всю историю (после Реброва и Шевченко).

Уже при Андрее Шевченко в роли главного тренера сборной Украины Александру Зинченко посчастливилось стать одним из лидеров «сине-желтых». После того, как футболист перебрался в «Манчестер Сити», а спустя некоторое время стал получать стабильную игровую практику в стане «горожан», он и вовсе является одной из фундаментальных фигур на поле практически во всех матчах сборной.

В настоящий момент 27-летний Зинченко имеет за плечами 60 матчей и 9 голов в футболке сборной Украины. С лета 2022-го он представляет в стане «сине-желтых» лондонский «Арсенал».

Виктор Коваленко

Дата дебюта в сборной: 24 марта 2016 года

Возраст дебюта: 20 лет 1 месяц 10 дней

Клуб, из которого позвали в сборную: «Шахтер»

УАФ

Еще один топовый выпускник академии «Шахтера» последних лет – Виктор Коваленко – также провел свой первый матч в национальной команде при каденции Михаила Фоменко. Это случилось 24 марта 2016 года, когда опытный наставник выпустил молодого хавбека на второй тайм в спарринге против Кипра (1:0). Тогда сборная Украины готовилась к старту на Евро-2016, и Коваленко сыграл еще в двух товарищеских поединках «сине-желтых», предваряющих европейское первенство – против Уэльса (1:0; 90 минут) и против Албании (3:1; 45 минут).

Вызов в сборную Коваленко заслужил по совокупности факторов. Во-первых, в 2015 году Виктор наряду с венгром Бенце Мерво стал лучшим бомбардиром (по 5 забитых мячей) молодежного чемпионата мира по футболу, где Украина U-20 с Александром Петраковым во главе добралась до 1/8 финала, а там уступила Сенегалу в серии пенальти. Во-вторых, в сезоне-2015/16 Коваленко начал получать стабильную игровую практику в родном для него «Шахтере», где очень рано заслужил доверие со стороны Мирчи Луческу.

Неудивительно, что Михаил Фоменко решил взять Коваленко на Евро-2016. На турнире во Франции молодой хавбек сыграл все три поединка, но ни один из них не провел на поле от свистка до свистка.

Впоследствии Коваленко стал довольно важной фигурой в сборной Украины уже при Андрее Шевченко, но в последние годы хавбек переживает не лучший этап в карьере. В феврале 2021-го Виктор покинул «Шахтер» и подписал контракт с «Аталантой», где заиграть так и не смог, и вот уже который сезон играет на правах аренды за другую команду – сейчас это «Эмполи».

Всего за сборную Украины Коваленко к своим 28 годам сыграл 33 матча, и что удивительно, забитыми мячами до сих пор так и не отличался. Более того, крайний матч Виктора в сине-желтой футболке датирован 11 ноября 2021 года. Это был спарринг против Болгарии (1:1), в котором нашей национальной командой руководил еще Александр Петраков.