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Украина. Премьер лига
29 апреля 2024, 09:38 | Обновлено 29 апреля 2024, 09:55
3197
0

Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Ему было 75 лет

29 апреля 2024, 09:38 | Обновлено 29 апреля 2024, 09:55
3197
0
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
УАФ. Михаил Фоменко

29 апреля умер украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины 75-летний Михаил Фоменко.

В течение карьеры футболиста Фоменко играл за «Зарю» и «Динамо». За киевлян выступал с 1972 по 1978 год. В составе «бело-синих» трижды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА

За свою тренерскую карьеру украинский специалист возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы.

Фоменко также возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год. Он вывел «сине-желтых» на Евро-2016. После участия в турнире завершил карьеру.

В 2023 году Фоменко сообщал, что борется с онкологическим заболеванием.

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Владимир Клепач Источник: Ассоциация футбола Сумской области
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