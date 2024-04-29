Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Ему было 75 лет
29 апреля умер украинский футболист и бывший главный тренер национальной сборной Украины 75-летний Михаил Фоменко.
В течение карьеры футболиста Фоменко играл за «Зарю» и «Динамо». За киевлян выступал с 1972 по 1978 год. В составе «бело-синих» трижды становился чемпионом СССР, выигрывал Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА
За свою тренерскую карьеру украинский специалист возглавлял «Динамо», «Металлист», «Верес» и другие клубы.
Фоменко также возглавлял сборную Украины с 2012 по 2016 год. Он вывел «сине-желтых» на Евро-2016. После участия в турнире завершил карьеру.
В 2023 году Фоменко сообщал, что борется с онкологическим заболеванием.
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