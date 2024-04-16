Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (Испания) успешно стартовал на грунтовых соревнований АТР 500 в Барселоне (Испания).

В 1/32 финала 22-кратный обладатель турниров Grand Slam разгромил Флавио Коболли (Италия, ATP 62) за 1 час и 26 минут.

АТР 500 Барселона. Грунт. 1/32 финала

Флавио Коболли (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Король грунта (именно так называют Надаля) провел первый матч на глине за 681 день, а точнее – с Ролан Гаррос-2022, на котором он завоевал титул.

Для Рафаэля это был первый матч с января 2024 года. В Брисбене он уступил в 1/4 финала Томпсону, а после заявил о травме.

В 1/16 финала соревнований в Барселоне Надаль сыграет против 4-го сеяного Алекса Де Минаура.

ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома