ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома
Рафаэль в двух сетах выиграл у Флавио в 1/32 финала турнира АТР 500 в Испании
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (Испания) успешно стартовал на грунтовых соревнований АТР 500 в Барселоне (Испания).
В 1/32 финала 22-кратный обладатель турниров Grand Slam разгромил Флавио Коболли (Италия, ATP 62) за 1 час и 26 минут.
АТР 500 Барселона. Грунт. 1/32 финала
Флавио Коболли (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 2:6, 3:6
Это была первая встреча теннисистов.
Король грунта (именно так называют Надаля) провел первый матч на глине за 681 день, а точнее – с Ролан Гаррос-2022, на котором он завоевал титул.
Для Рафаэля это был первый матч с января 2024 года. В Брисбене он уступил в 1/4 финала Томпсону, а после заявил о травме.
В 1/16 финала соревнований в Барселоне Надаль сыграет против 4-го сеяного Алекса Де Минаура.
ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома
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