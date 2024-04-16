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ATP
16 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:21
423
0

ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома

Рафаэль в двух сетах выиграл у Флавио в 1/32 финала турнира АТР 500 в Испании

16 апреля 2024, 20:17 | Обновлено 16 апреля 2024, 20:21
423
0
ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль (Испания) успешно стартовал на грунтовых соревнований АТР 500 в Барселоне (Испания).

В 1/32 финала 22-кратный обладатель турниров Grand Slam разгромил Флавио Коболли (Италия, ATP 62) за 1 час и 26 минут.

АТР 500 Барселона. Грунт. 1/32 финала

Флавио Коболли (Италия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисистов.

Король грунта (именно так называют Надаля) провел первый матч на глине за 681 день, а точнее – с Ролан Гаррос-2022, на котором он завоевал титул.

Для Рафаэля это был первый матч с января 2024 года. В Брисбене он уступил в 1/4 финала Томпсону, а после заявил о травме.

В 1/16 финала соревнований в Барселоне Надаль сыграет против 4-го сеяного Алекса Де Минаура.

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ВИДЕО. Король грунта вернулся! Надаль стартовал в Барселоне с разгрома

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Флавио Коболли Рафаэль Надаль ATP Барселона видео фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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