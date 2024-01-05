Томпсон остановил победную поступь Надаля в Брисбене, отыграв 3 матчбола
Испанец завершил выступления на своем первом турнире после возвращения
5 января состоялся матч 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).
22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль в трех сетах проиграл Джордану Томпсону из Австралии.
Брисбен. 1/4 финала
Рафаэль Надаль (Испания) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 6:7(6), 3:6
Отметим, что испанец не реализовал три матчбола во втором сете.
При счете 1:4 в третьем сете Надаль вызвал врача из-за проблем с левым бедром. Помощь ему оказывали за пределами корта.
Это была третья встреча теннисистов, Надаль впервые проиграл.
В полуфинале Томпсон сыграет против второго сеяного Григора Димитрова из Болгарии.
Ранее Рафа обыграл австралийца Джейсона Кублера.
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