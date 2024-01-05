Томпсон остановил победную поступь Надаля в Брисбене, отыграв 3 матчбола

5 января состоялся матч 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль в трех сетах проиграл Джордану Томпсону из Австралии.

Брисбен. 1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания) – Джордан Томпсон (Австралия) – 7:5, 6:7(6), 3:6

Отметим, что испанец не реализовал три матчбола во втором сете.

При счете 1:4 в третьем сете Надаль вызвал врача из-за проблем с левым бедром. Помощь ему оказывали за пределами корта.

Это была третья встреча теннисистов, Надаль впервые проиграл.

В полуфинале Томпсон сыграет против второго сеяного Григора Димитрова из Болгарии.

Ранее Рафа обыграл австралийца Джейсона Кублера.