Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль пробился в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).

В матче второго раунда испанец в двух сетах переиграл 102-ю ракетку мира Джейсона Кублера из Австралии.

Брисбен. Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:1, 6:2

Это был первый матч между теннисистами.

В четвертьфинале Надаль сыграет против еще одного австралийца Джордана Томпсона (№55 ATP).