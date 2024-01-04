ATP04 января 2024, 12:06 | Обновлено 04 января 2024, 12:15
249
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Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Испанец в двух сетах переиграл Джейсона Кублера из Австралии
04 января 2024, 12:06 | Обновлено 04 января 2024, 12:15
249
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22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль пробился в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).
В матче второго раунда испанец в двух сетах переиграл 102-ю ракетку мира Джейсона Кублера из Австралии.
Брисбен. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:1, 6:2
Это был первый матч между теннисистами.
В четвертьфинале Надаль сыграет против еще одного австралийца Джордана Томпсона (№55 ATP).
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