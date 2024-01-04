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  4. Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
ATP
04 января 2024, 12:06 | Обновлено 04 января 2024, 12:15
249
0

Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене

Испанец в двух сетах переиграл Джейсона Кублера из Австралии

04 января 2024, 12:06 | Обновлено 04 января 2024, 12:15
249
0
Надаль уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

22-кратный победитель турниров Grand Slam Рафаэль Надаль пробился в 1/4 финала хардового турнира АТР 250 в Брисбене (Австралия).

В матче второго раунда испанец в двух сетах переиграл 102-ю ракетку мира Джейсона Кублера из Австралии.

Брисбен. Второй круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:1, 6:2

Это был первый матч между теннисистами.

В четвертьфинале Надаль сыграет против еще одного австралийца Джордана Томпсона (№55 ATP).

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Источник Sport.ua
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