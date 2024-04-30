Мэдисон Киз – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 апреля состоится матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), в котором будут играть американка Мэдисон Киз (№20 WTA) и Онс Жабер из Туниса (№9 WTA).

Встреча начнется первым запуском вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, обе предыдущие выиграла туниска.

В следующем раунде победительница встречи сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

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