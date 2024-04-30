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  4. Мэдисон Киз – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 апреля 2024, 16:50 |
149
0

Мэдисон Киз – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Мадриде

30 апреля 2024, 16:50 |
149
0
Мэдисон Киз – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

30 апреля состоится матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Мадриде (Испания), в котором будут играть американка Мэдисон Киз (№20 WTA) и Онс Жабер из Туниса (№9 WTA).

Встреча начнется первым запуском вечерней сессии на корте имени Маноло Сантаны. Время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, обе предыдущие выиграла туниска.

В следующем раунде победительница встречи сразится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

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WTA Мадрид смотреть онлайн Мэдисон Киз Онс Жабер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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