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  4. Когда играет Костюк? Определены все пары 1/8 финала US Open 2026
US Open
06 сентября 2026, 15:59 | Обновлено 06 сентября 2026, 16:20
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Когда играет Костюк? Определены все пары 1/8 финала US Open 2026

В ночь на 6 сентября Юлия Стародубцева проиграла Елене Рыбакиной в матче 3-го раунда

06 сентября 2026, 15:59 | Обновлено 06 сентября 2026, 16:20
1301
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Когда играет Костюк? Определены все пары 1/8 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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На Открытом чемпионате США 2026 определены все пары 1/8 финала в женском одиночном разряде.

Борьбу в Нью-Йорке из украинок продолжает только Марта Костюк. 6 сентября Костюк в четвертом раунде сыграет против Линды Носковой (19:30).

Еще две представительницы Украины – Элина Свитолина и Юлия Стародубцева – проиграли матчи третьего круга. Свитолина уступила Анне Калинской, а Стародубцева потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной.

В ночь на 6 сентября состоялись матчи 1/16 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше, помимо Рыбакиной, также прошли Чжэн Циньвень, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Ига Свентек, Коко Гауфф, Наоми Осака и Ива Йович.

US Open 2026. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Никола Бартункова – 6:2, 7:6 (7:5)
Анастасия Потапова [24] – Аманда Анисимова [10] – 6:2, 7:5

Ива Йович [14] – Александра Эала [17] – 7:5, 3:6, 7:5
Кристина Букша – Коко Гауфф [4] – 3:6, 4:6

Ига Свентек [8] – Мария Боузкова [25] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)
Мэдисон Киз [22] – Чжэн Циньвень [Q] – 6:1, 6:7 (3:7), 5:7

Наоми Осака [13] – Элизе Мертенс [23] – 6:3, 3:6, 7:5
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2] – 6:7 (6:8), 3:6

US Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд
Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Сорана Кырстя [16]
Анна Калинская [21] – Эмма Наварро [26]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Анастасия Потапова [24]
Ива Йович [14] – Коко Гауфф [4]

Ига Свентек [8] – Чжэн Циньвень [Q]
Наоми Осака [13] – Елена Рыбакина [2]

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US Open 2026 Марта Костюк Юлия Стародубцева Элина Свитолина Елена Рыбакина Чжэн Циньвень Мэдисон Киз Ига Свёнтек Мария Боузкова Кристина Букша Коко Гауфф Ива Йович Александра Эала Анастасия Потапова Аманда Анисимова Мирра Андреева Никола Бартункова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Марта знялася з пари. Чергова прикрість для Русе.
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