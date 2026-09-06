Когда играет Костюк? Определены все пары 1/8 финала US Open 2026

На Открытом чемпионате США 2026 определены все пары 1/8 финала в женском одиночном разряде.

Борьбу в Нью-Йорке из украинок продолжает только Марта Костюк. 6 сентября Костюк в четвертом раунде сыграет против Линды Носковой (19:30).

Еще две представительницы Украины – Элина Свитолина и Юлия Стародубцева – проиграли матчи третьего круга. Свитолина уступила Анне Калинской, а Стародубцева потерпела поражение от второй ракетки мира Елены Рыбакиной.

В ночь на 6 сентября состоялись матчи 1/16 финала в нижней части сетки, по итогам которых дальше, помимо Рыбакиной, также прошли Чжэн Циньвень, Анастасия Потапова, Мирра Андреева, Ига Свентек, Коко Гауфф, Наоми Осака и Ива Йович.

US Open 2026. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Никола Бартункова – 6:2, 7:6 (7:5)

Анастасия Потапова [24] – Аманда Анисимова [10] – 6:2, 7:5

Ива Йович [14] – Александра Эала [17] – 7:5, 3:6, 7:5

Кристина Букша – Коко Гауфф [4] – 3:6, 4:6

Ига Свентек [8] – Мария Боузкова [25] – 7:6 (7:3), 7:6 (7:3)

Мэдисон Киз [22] – Чжэн Циньвень [Q] – 6:1, 6:7 (3:7), 5:7

Наоми Осака [13] – Элизе Мертенс [23] – 6:3, 3:6, 7:5

Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2] – 6:7 (6:8), 3:6

US Open 2026. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Тейлор Таунсенд

Марта Костюк [11] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Сорана Кырстя [16]

Анна Калинская [21] – Эмма Наварро [26]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Анастасия Потапова [24]

Ива Йович [14] – Коко Гауфф [4]

Ига Свентек [8] – Чжэн Циньвень [Q]

Наоми Осака [13] – Елена Рыбакина [2]