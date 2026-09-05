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  4. Олимпийская чемпионка 2024 совершила безумный камбек с 0:5 и вышла в R4 USO
US Open
05 сентября 2026, 20:39 | Обновлено 05 сентября 2026, 20:49
771
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Олимпийская чемпионка 2024 совершила безумный камбек с 0:5 и вышла в R4 USO

Чжэн Циньвень в трех сетах вырвала победу у 24-й ракетки мира Мэдисон Киз

05 сентября 2026, 20:39 | Обновлено 05 сентября 2026, 20:49
771
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Олимпийская чемпионка 2024 совершила безумный камбек с 0:5 и вышла в R4 USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
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Победительница Олимпиады-2024 и бывшая четвертая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай, WTA 121) пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026.

В третьем раунде Чжэн совершила безумный камбек в матче против 22-й сеяной и чемпионки Australian Open 2025 Мэдисон Киз, вырвав победу в трех сетах за 2 часа и 28 минут.

US Open 2026. 1/16 финала

Мэдисон Киз (США) [22] – Чжэн Циньвень (Китай) [Q] – 6:1, 6:7 (3:7), 5:7

В третьей партии Чжэн уступала со счетом 0:5, но выиграла семь геймов подряд, в частности отыграв матчбол на приеме в седьмом гейме.

Чжэн стартовала на USO-2026 с квалификации и на своем пути, помимо Киз, также прошла Ю Сяоди, Клару Бюрель, Елену Приданкину, Кристину Лютову и Юлию Путинцеву.

Следующая соперница китаянки определится в поединке Ига Свентек – Мария Боузкова.

В LIVE-рейтинг WTA Чжэн идет на 80-й позиции. Регресс китайской теннисистки начался после перенесенной операции на на правом локте в июле прошлого года – она вернулась полноценно в Тур только в начале этого сезона.

Чжэн в третий раз в карьере сыграет в четвертом раунде US Open и поборется за третий четвертьфинал. Всего на турнирах Grand Slam у нее теперь шесть выходов во вторую неделю.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Молодец, товарищ Джен. Партия и товарищ Си тобой гордиться. Победила соперника из логова стратегического противника, да ещё у них на родине. Ну и плюс весь Чайна Таун сегодня гуляет 
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0
Кіз примудрилася з 5-0 у третьому сеті програти...
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давно пора выходить в финал на хардовом шлеме, особенно на юсе
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