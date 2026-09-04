Три украинки идут дальше. Определены все пары 1/16 финала US Open 2026

В ночь на 4 сентября на Открытом чемпионате США 2026 завершились матчи 2-го раунда в нижней части сетки и были определены все пары 1/16 финала.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в трех сетах с камбеком переиграла Марию Саккари, отыграв три матчбола. Следующей соперницей украинки будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Стародубцева присоединилась к Марте Костюк и Элине Свитолиной, которые выиграли свои матчи 2-го раунда в верхней части сетки днем ранее.

Александра Олейникова не сумела пробиться в 1/16 финала, уступив 17-й сеяной Александре Эале.

В 1/16 финала US Open сыграют все теннисистки из топ-10 рейтинга WTA: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова, Каролина Мухова, Ига Свентек, Элина Свитолина и Аманда Анисимова.

Матчи 3-го круга на US Open 2026 состоятся 4–5 сентября.

US Open 2026. 1/32 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Ева Лис – 6:0, 6:2

Никола Бартункова – Татьяна Мария – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

Анастасия Потапова [24] – Леолия Жанжан – 6:4, 2:6, 6:3

Лилли Таггер – Аманда Анисимова [10] – 3:6, 6:3, 1:6

Ива Йович [14] – Франческа Джонс – 6:4, 6:4

Александра Олейникова – Александра Эала [17] – 1:6, 4:6

Кристина Букша – Химено Сакацуме [Q] – 7:6 (7:6), 6:7 (0:7), 7:6 (10:6)

Паула Бадоса – Коко Гауфф [4] – 4:6, 6:7 (5:7)

Ига Свентек [8] – Надя Подороска – 6:3, 6:2

Хэрриет Дарт [Q] – Мария Боузкова [25] – 2:6, 2:6

Мэдисон Киз [22] – Анна Бондар – 5:7, 6:4, 7:6 (10:5)

Чжэн Циньвень [Q] – Юлия Путинцева – 6:4, 2:6, 6:1

Наоми Осака [13] – Катерина Синякова – 6:2, 5:7, 6:1

Мария Тимофеева – Элизе Мертенс [23] – 2:6, 6:7 (5:7)

Мария Саккари [32] – Юлия Стародубцева – 6:1, 6:7 (4:7), 2:6

Джессика Бузас Манейро – Елена Рыбакина [2] – 2:6, 4:6

US Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Камилла Рахимова

Тейлор Таунсенд – Диана Шнайдер [15]

Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]

Энн Ли [29] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Лейла Фернандес [31]

Жасмин Паолини [19] – Сорана Кырстя [16]

Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]

Эмма Наварро [26] – Каролина Мухова [7]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Никола Бартункова

Анастасия Потапова [24] – Аманда Анисимова [10]

Ива Йович [14] – Александра Эала [17]

Кристина Букша – Коко Гауфф [4]

Ига Свентек [8] – Мария Боузкова [25]

Мэдисон Киз [22] – Чжэн Циньвень [Q]

Наоми Осака [13] – Элизе Мертенс [23]

Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]