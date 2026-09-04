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US Open
04 сентября 2026, 12:05 | Обновлено 04 сентября 2026, 13:12
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Три украинки идут дальше. Определены все пары 1/16 финала US Open 2026

Юлия Стародубцева выиграла матч 2-го раунда и присоединилась к Костюк и Свитолиной

04 сентября 2026, 12:05 | Обновлено 04 сентября 2026, 13:12
1331
0
Три украинки идут дальше. Определены все пары 1/16 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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В ночь на 4 сентября на Открытом чемпионате США 2026 завершились матчи 2-го раунда в нижней части сетки и были определены все пары 1/16 финала.

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в трех сетах с камбеком переиграла Марию Саккари, отыграв три матчбола. Следующей соперницей украинки будет вторая ракетка мира Елена Рыбакина.

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Стародубцева присоединилась к Марте Костюк и Элине Свитолиной, которые выиграли свои матчи 2-го раунда в верхней части сетки днем ранее.

Александра Олейникова не сумела пробиться в 1/16 финала, уступив 17-й сеяной Александре Эале.

В 1/16 финала US Open сыграют все теннисистки из топ-10 рейтинга WTA: Арина Соболенко, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова, Каролина Мухова, Ига Свентек, Элина Свитолина и Аманда Анисимова.

Матчи 3-го круга на US Open 2026 состоятся 4–5 сентября.

US Open 2026. 1/32 финала

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Ева Лис – 6:0, 6:2
Никола Бартункова – Татьяна Мария – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3

Анастасия Потапова [24] – Леолия Жанжан – 6:4, 2:6, 6:3
Лилли Таггер – Аманда Анисимова [10] – 3:6, 6:3, 1:6

Ива Йович [14] – Франческа Джонс – 6:4, 6:4
Александра Олейникова – Александра Эала [17] – 1:6, 4:6

Кристина Букша – Химено Сакацуме [Q] – 7:6 (7:6), 6:7 (0:7), 7:6 (10:6)
Паула Бадоса – Коко Гауфф [4] – 4:6, 6:7 (5:7)

Ига Свентек [8] – Надя Подороска – 6:3, 6:2
Хэрриет Дарт [Q] – Мария Боузкова [25] – 2:6, 2:6

Мэдисон Киз [22] – Анна Бондар – 5:7, 6:4, 7:6 (10:5)
Чжэн Циньвень [Q] – Юлия Путинцева – 6:4, 2:6, 6:1

Наоми Осака [13] – Катерина Синякова – 6:2, 5:7, 6:1
Мария Тимофеева – Элизе Мертенс [23] – 2:6, 6:7 (5:7)

Мария Саккари [32] – Юлия Стародубцева – 6:1, 6:7 (4:7), 2:6
Джессика Бузас Манейро – Елена Рыбакина [2] – 2:6, 4:6

US Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Камилла Рахимова
Тейлор Таунсенд – Диана Шнайдер [15]

Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]
Энн Ли [29] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [3] – Лейла Фернандес [31]
Жасмин Паолини [19] – Сорана Кырстя [16]

Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]
Эмма Наварро [26] – Каролина Мухова [7]

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [5] – Никола Бартункова
Анастасия Потапова [24] – Аманда Анисимова [10]

Ива Йович [14] – Александра Эала [17]
Кристина Букша – Коко Гауфф [4]

Ига Свентек [8] – Мария Боузкова [25]
Мэдисон Киз [22] – Чжэн Циньвень [Q]

Наоми Осака [13] – Элизе Мертенс [23]
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина [2]

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Мирра Андреева Ева Лис Никола Бартункова Татьяна Мария Анастасия Потапова Леолия Жанжан Лилли Таггер Аманда Анисимова Ива Йович Франческа Джонс Александра Олейникова Александра Эала Кристина Букша Химено Сакацуме Паула Бадоса Коко Гауфф Ига Свёнтек Надя Подороска Хэрриет Дарт Мария Боузкова Мэдисон Киз Анна Бондар Чжэн Циньвень Юлия Путинцева Катерина Синякова Наоми Осака Мария Тимофеева Элизе Мертенс Мария Саккари Юлия Стародубцева Джессика Бузас Манейро Елена Рыбакина Арина Соболенко Камилла Рахимова Тейлор Таунсенд Диана Шнайдер Марта Костюк Екатерина Александрова Энн Ли Линда Носкова Джессика Пегула Лейла Фернандес Жасмин Паолини Сорана Кырстя Элина Свитолина Анна Калинская Эмма Наварро Каролина Мухова US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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