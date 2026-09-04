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  4. ВИДЕО. Как Стародубцева отыграла 3 матчбола у Саккари и вышла в R3 US Open
US Open
04 сентября 2026, 11:29 |
353
0

ВИДЕО. Как Стародубцева отыграла 3 матчбола у Саккари и вышла в R3 US Open

В ночь на 4 сентября Юли в трех сетах вырвала победу у Марии в матче 1/32 финала

04 сентября 2026, 11:29 |
353
0
ВИДЕО. Как Стародубцева отыграла 3 матчбола у Саккари и вышла в R3 US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева
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В ночь на 4 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) одержала волевую победу в матче второго раунда Открытого чемпионата США 2026.

В 1/32 финала американского мейджора Стародубцева в трех сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (WTA 35) за 2 часа и 44 минуты.

US Open 2026. 1/32 финала

Мария Саккари (Греция) [32] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:7 (4:7), 2:6

Во второй партии Саккари подавала на матч в десятом гейме, но не реализовала три матчбола, и Юлия начала камбек.

Стародубцева стартовала на US Open с победы над Эллой Зайдель. Далее Юлия сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной, которую обыгрывала на Ролан Гаррос 2026.

Юлия в третий раз в карьере вышла в третий раунд турнира Grand Slam и впервые на US Open. В 2025 и 2026 годах Стародубцева проигрывала на этой стадии Открытого чемпионата Франции.

Стародубцева стала третьей представительницей Украины после Марты Костюк и Элины Свитолиной, которой удалось выйти в 1/16 финала USO-2026.

ВИДЕО. Как Стародубцева отыграла 3 матчбола у Саккари и вышла в R3 US Open

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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