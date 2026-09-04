В ночь на 4 сентября украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 58) одержала волевую победу в матче второго раунда Открытого чемпионата США 2026.

В 1/32 финала американского мейджора Стародубцева в трех сетах переиграла представительницу Греции Марию Саккари (WTA 35) за 2 часа и 44 минуты.

US Open 2026. 1/32 финала

Мария Саккари (Греция) [32] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:1, 6:7 (4:7), 2:6

Во второй партии Саккари подавала на матч в десятом гейме, но не реализовала три матчбола, и Юлия начала камбек.

Стародубцева стартовала на US Open с победы над Эллой Зайдель. Далее Юлия сыграет против второй ракетки мира Елены Рыбакиной, которую обыгрывала на Ролан Гаррос 2026.

Юлия в третий раз в карьере вышла в третий раунд турнира Grand Slam и впервые на US Open. В 2025 и 2026 годах Стародубцева проигрывала на этой стадии Открытого чемпионата Франции.

Стародубцева стала третьей представительницей Украины после Марты Костюк и Элины Свитолиной, которой удалось выйти в 1/16 финала USO-2026.

ВИДЕО. Как Стародубцева отыграла 3 матчбола у Саккари и вышла в R3 US Open