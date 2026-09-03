Свитолина и Костюк в борьбе. Определена половина пар 1/16 финала US Open
Элина одолела Джойнт и сыграет с Калинской, Марта прошла Стивенс и выйдет против Александровой
На Открытом чемпионате США 2026 состоялись матчи второго раунда в верхней части сетки женского одиночного разряда и была определена половина пар 1/16 финала.
В третий раунд US Open за один игровой день вышли две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина в трех сетах одолела Майю Джойнт, а Костюк в двух партиях справилась со Слоан Стивенс.
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Следующими соперницами Свитолиной и Костюк будут Анна Калинская и Екатерина Александрова. «Нейтралки» выиграли свои матчи второго круга в трех сетах – с Калинской не сумела справиться Ван Синьюй, а от Александровой поражение потерпела Кимберли Биррелл.
Помимо Элины, из теннисисток первой десятки рейтинга WTA в 1/16 финала также уже вышли Арина Соболенко, Линда Носкова, Джессика Пегула и Каролина Мухова.
3 сентября и в ночь на 4 число на US Open состоятся поединки 1/32 финала в нижней части сетки. В частности, встречи второго круга проведут две представительницы Украины – Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.
US Open 2026. 1/32 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Полина Яценко [Q] – 6:1, 6:1
Оксана Селехметьева – Камилла Рахимова – 3:6, 0:6
Тейлор Таунсенд – Тайла Престон – 6:1, 6:1
Каролина Плишкова – Диана Шнайдер [15] – 1:6, 6:7 (4:7)
Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC] – 6:1, 7:5
Кимберли Биррелл – Екатерина Александрова [18] – 1:6, 6:2, 3:6
Энн Ли [29] – Донна Векич – 5:7, 7:6 (7:4), 6:4
Ланлана Тараруди – Линда Носкова [6] – 4:6, 2:6
Джессика Пегула [6] – София Кенин [WC] – 6:3, 6:1
Мананчая Саванкаев – Лейла Фернандес [31] – 4:6, 1:6
Жасмин Паолини [19] – Лукреция Стефанини [Q] – 6:4, 6:1
Диан Парри – Сорана Кырстя [16] – 2:6, 5:7
Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4
Ван Синьюй – Анна Калинская [21] – 5:7, 6:2, 3:6
Эмма Наварро [26] – Кэти Макнелли – 3:6, 6:2, 6:3
Кэти Бултер – Каролина Мухова [7] – 1:6, 0:6
US Open 2026. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] –
Тейлор Таунсенд – Диана Шнайдер [15]
Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]
Энн Ли [29] – Линда Носкова [6]
Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес [31]
Жасмин Паолини [19] – Сорана Кырстя [16]
Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]
Эмма Наварро [26] – Каролина Мухова [7]
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