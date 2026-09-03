Свитолина и Костюк в борьбе. Определена половина пар 1/16 финала US Open

На Открытом чемпионате США 2026 состоялись матчи второго раунда в верхней части сетки женского одиночного разряда и была определена половина пар 1/16 финала.

В третий раунд US Open за один игровой день вышли две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина в трех сетах одолела Майю Джойнт, а Костюк в двух партиях справилась со Слоан Стивенс.

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Следующими соперницами Свитолиной и Костюк будут Анна Калинская и Екатерина Александрова. «Нейтралки» выиграли свои матчи второго круга в трех сетах – с Калинской не сумела справиться Ван Синьюй, а от Александровой поражение потерпела Кимберли Биррелл.

Помимо Элины, из теннисисток первой десятки рейтинга WTA в 1/16 финала также уже вышли Арина Соболенко, Линда Носкова, Джессика Пегула и Каролина Мухова.

3 сентября и в ночь на 4 число на US Open состоятся поединки 1/32 финала в нижней части сетки. В частности, встречи второго круга проведут две представительницы Украины – Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.

US Open 2026. 1/32 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Полина Яценко [Q] – 6:1, 6:1

Оксана Селехметьева – Камилла Рахимова – 3:6, 0:6

Тейлор Таунсенд – Тайла Престон – 6:1, 6:1

Каролина Плишкова – Диана Шнайдер [15] – 1:6, 6:7 (4:7)

Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC] – 6:1, 7:5

Кимберли Биррелл – Екатерина Александрова [18] – 1:6, 6:2, 3:6

Энн Ли [29] – Донна Векич – 5:7, 7:6 (7:4), 6:4

Ланлана Тараруди – Линда Носкова [6] – 4:6, 2:6

Джессика Пегула [6] – София Кенин [WC] – 6:3, 6:1

Мананчая Саванкаев – Лейла Фернандес [31] – 4:6, 1:6

Жасмин Паолини [19] – Лукреция Стефанини [Q] – 6:4, 6:1

Диан Парри – Сорана Кырстя [16] – 2:6, 5:7

Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

Ван Синьюй – Анна Калинская [21] – 5:7, 6:2, 3:6

Эмма Наварро [26] – Кэти Макнелли – 3:6, 6:2, 6:3

Кэти Бултер – Каролина Мухова [7] – 1:6, 0:6

US Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Камилла Рахимова

Тейлор Таунсенд – Диана Шнайдер [15]

Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]

Энн Ли [29] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес [31]

Жасмин Паолини [19] – Сорана Кырстя [16]

Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]

Эмма Наварро [26] – Каролина Мухова [7]