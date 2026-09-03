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US Open
03 сентября 2026, 10:10 | Обновлено 03 сентября 2026, 10:48
1888
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Свитолина и Костюк в борьбе. Определена половина пар 1/16 финала US Open

Элина одолела Джойнт и сыграет с Калинской, Марта прошла Стивенс и выйдет против Александровой

03 сентября 2026, 10:10 | Обновлено 03 сентября 2026, 10:48
1888
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Свитолина и Костюк в борьбе. Определена половина пар 1/16 финала US Open
Элина Свитолина и Марта Костюк
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На Открытом чемпионате США 2026 состоялись матчи второго раунда в верхней части сетки женского одиночного разряда и была определена половина пар 1/16 финала.

В третий раунд US Open за один игровой день вышли две украинские теннисистки – Элина Свитолина и Марта Костюк. Свитолина в трех сетах одолела Майю Джойнт, а Костюк в двух партиях справилась со Слоан Стивенс.

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Следующими соперницами Свитолиной и Костюк будут Анна Калинская и Екатерина Александрова. «Нейтралки» выиграли свои матчи второго круга в трех сетах – с Калинской не сумела справиться Ван Синьюй, а от Александровой поражение потерпела Кимберли Биррелл.

Помимо Элины, из теннисисток первой десятки рейтинга WTA в 1/16 финала также уже вышли Арина Соболенко, Линда Носкова, Джессика Пегула и Каролина Мухова.

3 сентября и в ночь на 4 число на US Open состоятся поединки 1/32 финала в нижней части сетки. В частности, встречи второго круга проведут две представительницы Украины – Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.

US Open 2026. 1/32 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Полина Яценко [Q] – 6:1, 6:1
Оксана Селехметьева – Камилла Рахимова – 3:6, 0:6

Тейлор Таунсенд – Тайла Престон – 6:1, 6:1
Каролина Плишкова – Диана Шнайдер [15] – 1:6, 6:7 (4:7)

Марта Костюк [11] – Слоан Стивенс [WC] – 6:1, 7:5
Кимберли Биррелл – Екатерина Александрова [18] – 1:6, 6:2, 3:6

Энн Ли [29] – Донна Векич – 5:7, 7:6 (7:4), 6:4
Ланлана Тараруди – Линда Носкова [6] – 4:6, 2:6

Джессика Пегула [6] – София Кенин [WC] – 6:3, 6:1
Мананчая Саванкаев – Лейла Фернандес [31] – 4:6, 1:6

Жасмин Паолини [19] – Лукреция Стефанини [Q] – 6:4, 6:1
Диан Парри – Сорана Кырстя [16] – 2:6, 5:7

Элина Свитолина [9] – Майя Джойнт – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4
Ван Синьюй – Анна Калинская [21] – 5:7, 6:2, 3:6

Эмма Наварро [26] – Кэти Макнелли – 3:6, 6:2, 6:3
Кэти Бултер – Каролина Мухова [7] – 1:6, 0:6

US Open 2026. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Камилла Рахимова
Тейлор Таунсенд – Диана Шнайдер [15]

Марта Костюк [11] – Екатерина Александрова [18]
Энн Ли [29] – Линда Носкова [6]

Джессика Пегула [6] – Лейла Фернандес [31]
Жасмин Паолини [19] – Сорана Кырстя [16]

Элина Свитолина [9] – Анна Калинская [21]
Эмма Наварро [26] – Каролина Мухова [7]

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Мананчая Саванкаев Арина Соболенко Оксана Селехметьева Камилла Рахимова Тейлор Таунсенд Тайла Престон Каролина Плишкова Диана Шнайдер Марта Костюк Слоан Стивенс Кимберли Биррелл Екатерина Александрова Энн Ли Донна Векич Линда Носкова Джессика Пегула София Кенин Лейла Фернандес Жасмин Паолини Лукреция Стефанини Диан Парри Сорана Кырстя Элина Свитолина Майя Джойнт Ван Синьюй Анна Калинская Эмма Наварро Кэти Макнелли Кэти Бултер Каролина Мухова US Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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