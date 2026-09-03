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US Open
03 сентября 2026, 08:15 | Обновлено 03 сентября 2026, 08:36
2942
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Свитолина дожала австралийку и вышла в 1/16 финала US Open 2026

Элина в трех сетах переиграла Майю Джойнт в матче 2-го раунда мейджора

03 сентября 2026, 08:15 | Обновлено 03 сентября 2026, 08:36
2942
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Свитолина дожала австралийку и вышла в 1/16 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Австралии Майю Джойнт (WTA 72) за 2 часа и 10 минут.

US Open 2026. 1/32 финала

Элина Свитолина (Украина) [9] – Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4

На тай-брейке второй партии Элина упустила преимущество со счета 4:1. Несмотря на трудности, Свитолина все-таки сумела дожать соперницу.

Элина стартовала на US Open с победы над Соланой Сиеррой. Ее следующей соперницей будет «нейтральная» 21-я сеяная Анна Калинская (WTA 23).

Свитолина в 13-й раз в карьере выступает в основной сетке американского мейджора и в девятый раз прошла в третий круг. Лучшим результатом Элины на кортах Нью-Йорка является полуфинал в 2019 году.

Свитолина стала второй представительницей Украины после Марты Костюк, которой удалось выйти в 1/16 финала USO-2026. В Нью-Йорке борьбу также продолжают Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.

Видеообзор матча

Фото с матча

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Элина Свитолина US Open 2026 Майя Джойнт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Молодець,але як й Марта не без проблем у 2 сеті!І якщо Марті вдалося перемогти у 2 сетах,то Еліна грала 3 сет.Тепер нашим дівчатам у 3 колі треба грати з безпрапорними.Бажаю перемог,хай щастить!
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+1
Фууу! Можна видихнути. Важкувато пішло , але досвід є досвід . З перемогою ! Ватних орків будемо мочити або на гіляку ! Удачі !
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0
Теперь кацапку должна просто на куски порвать! 
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0
Браво, наша Харьковчаночка!
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-3
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