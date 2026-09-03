Свитолина дожала австралийку и вышла в 1/16 финала US Open 2026
Элина в трех сетах переиграла Майю Джойнт в матче 2-го раунда мейджора
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 9) вышла в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинка в трех сетах переиграла представительницу Австралии Майю Джойнт (WTA 72) за 2 часа и 10 минут.
US Open 2026. 1/32 финала
Элина Свитолина (Украина) [9] – Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4
На тай-брейке второй партии Элина упустила преимущество со счета 4:1. Несмотря на трудности, Свитолина все-таки сумела дожать соперницу.
Элина стартовала на US Open с победы над Соланой Сиеррой. Ее следующей соперницей будет «нейтральная» 21-я сеяная Анна Калинская (WTA 23).
Свитолина в 13-й раз в карьере выступает в основной сетке американского мейджора и в девятый раз прошла в третий круг. Лучшим результатом Элины на кортах Нью-Йорка является полуфинал в 2019 году.
Свитолина стала второй представительницей Украины после Марты Костюк, которой удалось выйти в 1/16 финала USO-2026. В Нью-Йорке борьбу также продолжают Александра Олейникова и Юлия Стародубцева.
Видеообзор матча
Фото с матча
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