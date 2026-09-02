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US Open
02 сентября 2026, 22:08 | Обновлено 02 сентября 2026, 22:50
3616
17

Костюк переиграла экс-третью ракетку и пробилась в 1/16 финала US Open 2026

Марта в двух сетах одолела Слоан Стивенс в матче второго раунда мейджора в США

02 сентября 2026, 22:08 | Обновлено 02 сентября 2026, 22:50
3616
17 Comments
Костюк переиграла экс-третью ракетку и пробилась в 1/16 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира и чемпионку US Open 2017 Слоан Стивенс (США, WTA 209).

US Open 2026. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 6:1, 7:5

Во второй партии Костюк отыграла сетбол в 10-м гейме на своей подаче.

Марта провела второе очное противостояние против Стивенс. Двумя неделями ранее Костюк одолела Слоан в 1/16 финала тысячника в Цинциннати.

Костюк стартовала на USO-2026 с победы над Сторм Хантер. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 71) – Екатерина Александрова (WTA 19).

Марта в седьмой раз выступает в основной сетке американского мейджора и в четвертый раз, в частности третий год подряд сыграет в третьем круге. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в прошлом сезоне.

Костюк стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала US Open 2026. Борьбу в Нью-Йорке из украинок также продолжают Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Реализованный матчбол Марты Костюк

Фото с матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 17
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Молодець!!! З перемогою!
Трохи довелось понервувати, але то таке)
Успіхів далі!
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+9
За рахунку 4-2 у 2 сеті Марта стала намагатися діяти ефектно,розконцентрувалася,а Слоан навпаки зосередилася й стала влучати неймовірні м'ячі й повела 5 -4.І ось тут Марта показала,що вона гравчиня топрівня,зумів сконцентруватися,відіграла сетбол,взяла гейм, а потім ще два(допомогла й 1 подача) й закрила матч у 2 сетах!Дуже добре" тренування"на одному з центральних кортів,заповненому вщент!Бажаю у наступному матчі не втрачати концентрацію,якій би рахунок не був,й порадувати нас черговою перемогою!Хай щастить!
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+4
Молодець! В другому сеті, вже була заруба. З перемогою!
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+4
Молодець!Але у 2 сеті було дуже нервово!
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+4
Слухайте, Слоник завжди Слоник і залишиться небезпечним до кінця кар'єри, який, на жаль, вже близько. Тому як тільки Марта трохи послабила тиск, почалися проблеми. Але зібралася і виправила становище. А хто чекав двічі по 6:1, а то й два бублики - його проблеми. Без нервів ця гра обійтися не могла.
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+2
Ну, третьою Слоан була в минулому житті, але в американок на юсопен завжди додаткова мотивація та підтримка.  Тому молодець Марта
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+2
А я пам'ятаю фінал Підсумкового-2018 .. Еліна-Слоан .. Ото дійсно була заруба ... )
(Іноді передивляюсь той матч)
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+1
Марту з перемогою. За винятком короткочасного спаду у другому сеті, дуже хороша, якісна гра у більшості компонентів. Марта готова до Александрової і не тільки. 
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+1
Дуже важкий другий сет , але молодець ,що зібралася і перемогла . Запас міцності є і це добре. Удачі ! 
Еліна мабуть десь в 3 години буде грати. 
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+1
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Знову трошки, як на мене, заграється з цими агресивними прийомами другої подачі: стільки розіграшів просто з першого удару програла... Навіщо? Суперниця поступається в довгих розіграшах, тому чому зайвий раз ризикувати...
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+1
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Навіть в цьому короткому епізоді коментатори - про її півфінали цього літа. мусить принаймні до чвертьфіналіу дійти щоб це довело якийсь рівень.
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0
С трудом, но додавила.
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0
Красава, ещё одна победа.
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-1
Як гадаєте: дах закрили заради Марти чи заради Слоан?
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-2
не переконливо
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-5
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