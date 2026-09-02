Костюк переиграла экс-третью ракетку и пробилась в 1/16 финала US Open 2026

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира и чемпионку US Open 2017 Слоан Стивенс (США, WTA 209).

US Open 2026. 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) [11] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 6:1, 7:5

Во второй партии Костюк отыграла сетбол в 10-м гейме на своей подаче.

Марта провела второе очное противостояние против Стивенс. Двумя неделями ранее Костюк одолела Слоан в 1/16 финала тысячника в Цинциннати.

Костюк стартовала на USO-2026 с победы над Сторм Хантер. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 71) – Екатерина Александрова (WTA 19).

Марта в седьмой раз выступает в основной сетке американского мейджора и в четвертый раз, в частности третий год подряд сыграет в третьем круге. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в прошлом сезоне.

Костюк стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала US Open 2026. Борьбу в Нью-Йорке из украинок также продолжают Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

Реализованный матчбол Марты Костюк

Tested but through 💪



Marta Kostyuk works her way past Stephens to advance in NYC. pic.twitter.com/XxaCcK0nSA — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026

Фото с матча

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