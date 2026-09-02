Костюк переиграла экс-третью ракетку и пробилась в 1/16 финала US Open 2026
Марта в двух сетах одолела Слоан Стивенс в матче второго раунда мейджора в США
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 11) пробилась в 1/16 финала Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла бывшую третью ракетку мира и чемпионку US Open 2017 Слоан Стивенс (США, WTA 209).
US Open 2026. 1/32 финала
Марта Костюк (Украина) [11] – Слоан Стивенс (США) [WC] – 6:1, 7:5
Во второй партии Костюк отыграла сетбол в 10-м гейме на своей подаче.
Марта провела второе очное противостояние против Стивенс. Двумя неделями ранее Костюк одолела Слоан в 1/16 финала тысячника в Цинциннати.
Костюк стартовала на USO-2026 с победы над Сторм Хантер. Ее следующей оппоненткой будет победительница поединка Кимберли Биррелл (Австралия, WTA 71) – Екатерина Александрова (WTA 19).
Марта в седьмой раз выступает в основной сетке американского мейджора и в четвертый раз, в частности третий год подряд сыграет в третьем круге. Ее лучшим результатом является стадия 1/8 финала в прошлом сезоне.
Костюк стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в 1/16 финала US Open 2026. Борьбу в Нью-Йорке из украинок также продолжают Элина Свитолина, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.
Реализованный матчбол Марты Костюк
Tested but through 💪— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2026
Marta Kostyuk works her way past Stephens to advance in NYC. pic.twitter.com/XxaCcK0nSA
Фото с матча
Инфографика
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Успіхів далі!
(Іноді передивляюсь той матч)
Еліна мабуть десь в 3 години буде грати.