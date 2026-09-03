Олейникова проиграла Эале в матче 1/32 финала US Open 2026
Александра в двух сетах уступила филиппинке и не сумела выйти в третий раунд
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026.
Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла 18-й ракетке мира Александре Эале (Филиппины) за 1 час и 5 минут.
US Open 2026. 1/32 финала
Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [17] – 1:6, 4:6
Эала взяла реванш у Олейниковой за поражение в 1/16 пятисотника в Страсбурге в этом году.
Александра Олейникова впервые в карьере сыграла в основной сетке US Open. На старте мейджора украинка переиграла Риз Брантмайер.
Олейникова продолжит выступления в Нью-Йорке в парном разряде, где сыграет в одном тандеме с Петрой Марчинко.
Эала в первом круге прошла Мерию Стояну. Ее следующей оппоненткой будет победительница матча Ива Йович – Франческа Джонс.
Александра Эала в третий раз выступает на американском мейджоре и впервые вышла в 1/16 финала.
Реализованный матчбол Александры Эалы
All smiles for Alexandra 😊— US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026
Eala sees off Oliynykova 6-1, 6-4 in straight sets. pic.twitter.com/b7kNMYqq58
Фото с матча
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Але, щоб бути і далі в топ-50, а то й у 20 (дані у Саші для цього є) таки без тренера ніяк. Дякуємо Саші за емоції і успіхів у парі!
кволі... А парашути проти топ-20 гравця - це чиста авантюра. І чого вона
постійно падає?! Це шось зі взуттям чи шо воно таке? Ну, це ж не нормально
Але на корті викладається по повній, бореться за кожний м'яч. Ще б гарного тренера знайшла - і можна б було очікувати на кращі результати...