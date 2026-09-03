Олейникова проиграла Эале в матче 1/32 финала US Open 2026

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла 18-й ракетке мира Александре Эале (Филиппины) за 1 час и 5 минут.

US Open 2026. 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [17] – 1:6, 4:6

Эала взяла реванш у Олейниковой за поражение в 1/16 пятисотника в Страсбурге в этом году.

Александра Олейникова впервые в карьере сыграла в основной сетке US Open. На старте мейджора украинка переиграла Риз Брантмайер.

Олейникова продолжит выступления в Нью-Йорке в парном разряде, где сыграет в одном тандеме с Петрой Марчинко.

Эала в первом круге прошла Мерию Стояну. Ее следующей оппоненткой будет победительница матча Ива Йович – Франческа Джонс.

Александра Эала в третий раз выступает на американском мейджоре и впервые вышла в 1/16 финала.

Реализованный матчбол Александры Эалы

All smiles for Alexandra 😊



Eala sees off Oliynykova 6-1, 6-4 in straight sets. pic.twitter.com/b7kNMYqq58 — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Фото с матча

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