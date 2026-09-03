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  4. Олейникова проиграла Эале в матче 1/32 финала US Open 2026
US Open
03 сентября 2026, 22:55 | Обновлено 03 сентября 2026, 23:10
972
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Олейникова проиграла Эале в матче 1/32 финала US Open 2026

Александра в двух сетах уступила филиппинке и не сумела выйти в третий раунд

03 сентября 2026, 22:55 | Обновлено 03 сентября 2026, 23:10
972
9 Comments
Олейникова проиграла Эале в матче 1/32 финала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Эала и Александра Олейникова
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Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 46) завершила выступления в одиночном разряде Открытого чемпионата США 2026.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла 18-й ракетке мира Александре Эале (Филиппины) за 1 час и 5 минут.

US Open 2026. 1/32 финала

Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) [17] – 1:6, 4:6

Эала взяла реванш у Олейниковой за поражение в 1/16 пятисотника в Страсбурге в этом году.

Александра Олейникова впервые в карьере сыграла в основной сетке US Open. На старте мейджора украинка переиграла Риз Брантмайер.

Олейникова продолжит выступления в Нью-Йорке в парном разряде, где сыграет в одном тандеме с Петрой Марчинко.

Эала в первом круге прошла Мерию Стояну. Ее следующей оппоненткой будет победительница матча Ива Йович – Франческа Джонс.

Александра Эала в третий раз выступает на американском мейджоре и впервые вышла в 1/16 финала.

Реализованный матчбол Александры Эалы

Фото с матча

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 10
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Це як раз той випадок,коли головне не результат(він був зрозумілий до матчу),а участь!Сашко,особливо у 2 сеті боролася до кінця проти фаворитки,але хард ,це поки не для Сашко.Бажаю ОліОле удачі у парі й самого найкращого!
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+4
Без сенсації. Як для самотренуючої, Саша грала гідно, особливо другий сет.
Але, щоб бути і далі в топ-50, а то й у 20 (дані у Саші для цього є) таки без тренера ніяк. Дякуємо Саші за емоції і успіхів у парі! 
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+3
Зичимо наснаги та успіхів у подальшому!
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+3
На відміну від Саші, Саші катастрофічно не вистачає сили: удари занадто
кволі... А парашути проти топ-20 гравця - це чиста авантюра. І чого вона
постійно падає?! Це шось зі взуттям чи шо воно таке? Ну, це ж не нормально 
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+2
На улюбленому покритті одна в одної виграють. Сьогодні на харді було легше грати Александрі. 
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+1
Набралась опыта, молодчинка!!!
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+1
Нажаль не змогла до кінця камбекнути.
Але на корті викладається по повній, бореться за кожний м'яч. Ще б гарного тренера знайшла - і можна б було очікувати на кращі результати...
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0
Навіщо Олійникова весь час накидувала високі м'ячі філіпінці, і та майже з хав-корту буквально розстрілювала нашу спортсменку - хз!
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0
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читав книгу, не встиг подивитися матч. Сашко виграв чи програв ?
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-2
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