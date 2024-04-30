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  4. Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Англия
30 апреля 2024, 00:11 |
1225
4

Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»

Франк Лебеф высказался об игре украинского вингера

30 апреля 2024, 00:11 |
1225
4
Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший игрок «Челси», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, Франк Лебеф высказался об игре украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Где был Мудрик в матче с «Астон Виллой»? Да, вы даете молодому футболисту время на адаптацию, он приехал из страны, где идет война, поэтому это действительно психологически сложно, но уже много времени прошло... Он хорошо играет за сборную Украины, забивает голы, но это не работает в «Челси». Создается впечатление, что он не представляет, как нужно играть в футбол со всеми его товарищами по команде», – рассказал Лебеф.

В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» во всех турнирах 37 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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Франк Лебеф Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: The Chelsea Chronicle
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Комментарии 4
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ViAn
Просто всі інші у Челсі не дотягують до рівня майстерності Мудрика. Він один, унікальний. Це ж треба вміти вдарити з лінії штрафного майданчику, перебуваючи в центрі, без накриття суперником, у прапорець в кутку майже. Заробивши супернику удар від воріт.  Це ж удар майже на 50 метрів в бік від воріт, видатна діагональ. Таке не може жоден інший гравець Челсі. Це удар на 100 млн. Бо розрахунок був, що від куточка, від прапорця м'яч рикошетом залетить у ближній кут. Але трохи не вийшло. Буде пробувати так забивати ще. На тренуваннях для інсти напевно виходило, а якщо ні, то точно колись вийде, м'ячі треба інші і підставки під прапорці разів у 100 товстіше. 
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+3
COBA
Просто йому потрібно було займатись бігом на короткі дистанції. Україна втратила олімпійського чемпіона.
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+1
Chort
АПЯТЬ ВСЯКИЕ АЛКОГОЛИКИ НОУНЕЙМЫ, НАГАВАРИВАЮТ НА ПЕРЛИНУ УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА, ВСЕ ЗАВИДУЮТ НАШЕМУ МИШКЕ, А ОН БУДУЩИЙ АБЛАДАТЕЛЬ ЗАЛАТОГО МЯЧА 
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+1
Віталій Ткачук
Мудрик дійсно випадає з гри Челсі, потрібно тікати звідти. Але правда в тому, що він в АПЛ нікому не потрібен. Португалія саме те.
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0
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