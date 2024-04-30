Чемпион мира: «Кажется, Мудрик не представляет, как нужно играть в футбол»

Бывший игрок «Челси», чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, Франк Лебеф высказался об игре украинского вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Где был Мудрик в матче с «Астон Виллой»? Да, вы даете молодому футболисту время на адаптацию, он приехал из страны, где идет война, поэтому это действительно психологически сложно, но уже много времени прошло... Он хорошо играет за сборную Украины, забивает голы, но это не работает в «Челси». Создается впечатление, что он не представляет, как нужно играть в футбол со всеми его товарищами по команде», – рассказал Лебеф.

В этом сезоне Мудрик провел за «Челси» во всех турнирах 37 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.