Невилл назвал главную проблему молодых звезд Челси, в том числе Мудрика

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, ныне работающий экспертом на английском телевидении, выделил главную проблему молодых звезд «Челси», купленных этим клубом за большие деньги.

«Восьмилетние контракты плохи во многих отношениях, потому что я просто не уверен, что они имеют смысл. На самом деле, они не очень хороши для молодого игрока. Речь сразу заходит о больших деньгах, и футболист думает, что у него восьмилетний контракт, когда ему 21 или 22 года. Да, клуб может полагать, что он защищен с такой длительностью контракта, но молодой игрок думает: «Я богат, я действительно богат».

«Для некоторых это проблема, это просто влияет на их образ мышления. Какова мотивация? Вы надеетесь, что для вас и вашей семьи это мотивация. Для ваших товарищей по команде и для вашего менеджера – работать правильно. Но иногда через год или восемь месяцев ты думаешь: «Мне нужно бороться за новый контракт, у меня осталось всего три года или два года».

«Некоторым из них осталось семь лет! Эти контракты безумны во всех отношениях. Забудьте о финансовом фейр-плей и обо всем этом, ведь если клуб допустит ошибку, вы останетесь с ним надолго», – отметил Невилл.

Невилл признался, что однажды подписал аналогичный контракт на «Олд Траффорд», но знал, что его тренер сэр Алекс Фергюсон не позволит игроку ни малейших послаблений.

«Я признаю это: однажды, когда мне было 24 года, я подписал семилетний контракт. Но я был тверд, как скала. Он [Фергюсон] избавился бы от меня через 10 минут, не говоря уже о семилетнем контракте! Он бы вышвырнул меня за дверь, он контролировал ситуацию», – сказал Невилл.

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