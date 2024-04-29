Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Невилл назвал главную проблему молодых звезд Челси, в том числе Мудрика
Англия
29 апреля 2024, 13:10 |
1178
2

Невилл назвал главную проблему молодых звезд Челси, в том числе Мудрика

Эксперт считает, что футболисты получили чересчур хорошие контракты и утратили мотивацию

29 апреля 2024, 13:10 |
1178
2
Невилл назвал главную проблему молодых звезд Челси, в том числе Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл, ныне работающий экспертом на английском телевидении, выделил главную проблему молодых звезд «Челси», купленных этим клубом за большие деньги.

«Восьмилетние контракты плохи во многих отношениях, потому что я просто не уверен, что они имеют смысл. На самом деле, они не очень хороши для молодого игрока. Речь сразу заходит о больших деньгах, и футболист думает, что у него восьмилетний контракт, когда ему 21 или 22 года. Да, клуб может полагать, что он защищен с такой длительностью контракта, но молодой игрок думает: «Я богат, я действительно богат».

«Для некоторых это проблема, это просто влияет на их образ мышления. Какова мотивация? Вы надеетесь, что для вас и вашей семьи это мотивация. Для ваших товарищей по команде и для вашего менеджера – работать правильно. Но иногда через год или восемь месяцев ты думаешь: «Мне нужно бороться за новый контракт, у меня осталось всего три года или два года».

«Некоторым из них осталось семь лет! Эти контракты безумны во всех отношениях. Забудьте о финансовом фейр-плей и обо всем этом, ведь если клуб допустит ошибку, вы останетесь с ним надолго», – отметил Невилл.

Невилл признался, что однажды подписал аналогичный контракт на «Олд Траффорд», но знал, что его тренер сэр Алекс Фергюсон не позволит игроку ни малейших послаблений.

«Я признаю это: однажды, когда мне было 24 года, я подписал семилетний контракт. Но я был тверд, как скала. Он [Фергюсон] избавился бы от меня через 10 минут, не говоря уже о семилетнем контракте! Он бы вышвырнул меня за дверь, он контролировал ситуацию», – сказал Невилл.

Ранее бывший защитник «Челси» Скотт Минто объяснил, каким образом Мудрик был бы более полезным футболистом в АПЛ, нежели это удается у украинца сейчас.

По теме:
Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город
ОФИЦИАЛЬНО. Ветеран Челси покинет клуб после завершения сезона
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Гари Невилл Михаил Мудрик Челси зарплаты
Алексей Сливченко Источник: Daily Mail
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Бокс | 29 апреля 2024, 09:25 8
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление
Ломаченко прибыл в Австралию и сделал первое заявление

До боя осталось меньше двух недель

ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге
Футбол | 29 апреля 2024, 13:54 0
ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге
ФОТО. Пресс-служба Евро-2024 отметила результативность Довбика в Ла Лиге

Артем забил пять голов в последних четырех матчах

Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Футбол | 29.04.2024, 06:32
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
Довбика хочет купить титулованный клуб АПЛ. Жироне предложат большие деньги
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
Хоккей | 29.04.2024, 10:00
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины (обновляется)
ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата
Футбол | 29.04.2024, 10:46
ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата
ВИДЕО 18+. Фанат Карпат выгнал с трибуны пророссийского депутата
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
George1
Бачив останній матч астон вілла Челсі .мудрик це жах .всі дії хибні .зовсім не розуміє гру .Палмер це зірка 
Ответить
+2
ViAn
Викинути із 7-ми річним контрактом? Розірвати контракт можна і заплатити компенсацію, здати в оренду, продати... Але викинути - казки)).
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
27.04.2024, 15:10 7
Бокс
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 6
Футбол
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
27.04.2024, 20:57 10
Футбол
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
27.04.2024, 08:01 3
Футбол
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
Реал отказался выполнять важное пожелание Лунина. Андрей покинет клуб?
27.04.2024, 09:42 17
Футбол
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
Стало известно, что Анчелотти сказал Кепе после матча с Реал Сосьедад
27.04.2024, 20:41 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
28.04.2024, 22:11 10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем