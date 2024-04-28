Мудрик мог бы быть не менее полезным, чем Троссард. Эксперт назвал условие

Бывший защитник «Челси» Скотт Минто, который ныне является экспертом на британском телевидении, высказал мнение, что украинскому вингеру «синих» Михаилу Мудрику, вероятно, удалось бы куда больше преуспеть в АПЛ, если бы он перебрался не в «Челси», а в «Арсенал».

«Если бы Михаил Мудрик перешел в «Арсенал», он попал бы в отличные условия, в прекрасную среду и, возможно, показал бы такую же результативность, как Троссард», – сказал Минто.

Ранее экс-игрок «Челси» Джо Коул объяснил, почему Мудрик лучше Троссарда.

Напомним, в начале 2023 года трансферную борьбу за Мудрика вели «Арсенал» и «Челси». В итоге «синие» предложили лучшие финансовые условия «Шахтеру» по сделке, и оформили переход вингера за 70+30 миллионов евро.