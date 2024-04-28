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  4. Мудрик мог бы быть не менее полезным, чем Троссард. Эксперт назвал условие
Англия
28 апреля 2024, 00:00 |
557
0

Мудрик мог бы быть не менее полезным, чем Троссард. Эксперт назвал условие

Нужно было перебираться не в «Челси», а в «Арсенал»…

28 апреля 2024, 00:00 |
557
0
Мудрик мог бы быть не менее полезным, чем Троссард. Эксперт назвал условие
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший защитник «Челси» Скотт Минто, который ныне является экспертом на британском телевидении, высказал мнение, что украинскому вингеру «синих» Михаилу Мудрику, вероятно, удалось бы куда больше преуспеть в АПЛ, если бы он перебрался не в «Челси», а в «Арсенал».

«Если бы Михаил Мудрик перешел в «Арсенал», он попал бы в отличные условия, в прекрасную среду и, возможно, показал бы такую же результативность, как Троссард», – сказал Минто.

Ранее экс-игрок «Челси» Джо Коул объяснил, почему Мудрик лучше Троссарда.

Напомним, в начале 2023 года трансферную борьбу за Мудрика вели «Арсенал» и «Челси». В итоге «синие» предложили лучшие финансовые условия «Шахтеру» по сделке, и оформили переход вингера за 70+30 миллионов евро.

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Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон Леандро Троссард
Алексей Сливченко Источник: now.arsenal
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