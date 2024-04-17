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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:20
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У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов

Первую полуфинальную пару ЛЧ составили Боруссия Дортмунд и ПСЖ

17 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:20
391
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У Испании выбыли 2 гранда. Определена первая пара 1/2 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

В другом полуфинале Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ.

Таким образом, два испанских клуба выбыли из соревнований, а первую полуфинальную пару ЛЧ составили Боруссия Дортмунд и ПСЖ, эти матчи пройдут 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая.

Во втором полуфинале пересекутся пути победителей других четвертьфиналов. 17 апреля лучшего определят Ман Сити и Реал (первая игра – 3:3), Бавария и Арсенал (2:2).

Лига чемпионов 2023/24

1/4 финала. Ответные матчи, 16 апреля

  • Боруссия Дортмунд (Германия) – Атлетико Мадрид (Испания) – 4:2 (первый матч – 1:2)

Гол: Брандт, 34, Матсен, 39, Фуллкруг, 71, Забитцер, 74 – Хуммельс, 49 (автогол), Корреа, 64

  • Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция) 1:4 (первый матч – 3:2)

Гол: Рафинья, 12 – Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (пен), 89.

1/2 финала. 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая

  • Боруссия Дортмунд (Германия) – ПСЖ (Франция)
  • Арсенал / Бавария – Реал / Манчестер Сити

Сетка плей-офф

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Octopus
Испания такими темпами набора очков в копилку рискует съехать на 4 место рейтинга уже в следующем сезоне.
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