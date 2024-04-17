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Лига Чемпионов
Барселона
16.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 4
ПСЖ Проходит дальше
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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 00:01 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:07
851
17

В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Парижане разгромили каталонцев

17 апреля 2024, 00:01 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:07
851
17
В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и ПСЖ. Первую дуэль, которая состоялась в Париже, каталонцы выиграли со счетом 3:2.

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.

«Барселона» – ПСЖ – 1:4. Первый матч – 3:2.

Голы: Рафинья (12) – Дембеле (40), Витинья (54), Мбаппе (61, пенальти, 89)

Предупреждения: Мартинес (40), Левандовски (50), Гюндоган (64), Рафінья (90+7), Фермін (90+8) – Мбаппе (40), Руис (45+1), Маркиньос (62)

Удаление: Араухо (29, грубая игра)

«Барселона»: тер Стеген, Канселу (Феликс, 82), Кубарси, Араухо, Кунде, Педри (Ферран Торрес, 61), Гюндоган, де Йонг (Фермин, 82), Рафинья, Левандовски, Ямаль (Мартинес, 34)

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис (Асенсио, 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте, 80), Баркола (Ли Кан Ин, 77), Мбаппе, Дембеле (Коло-Муани (88)

Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Стадион «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА – ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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Комментарии 17
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pol-55
*Седому*як так фолити то вже в штрафній отримали б жовту й пеналь,краще чим в меншості,а взагалі не той матч сьогодні дивився.
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+2
😼
Це не та Барса, що була раніше. ПСЖ зараз в кращій формі. Я взагалі не розумію, як вони дома примудрилися програти?!? 
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+1
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PUMA
Ну что, братья дебила Фанькиного кота, и дауна Феди(ак228),как обычно обосрались 
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+1
WildeKater
Та вони і в рівних складах не сильно 
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0
Первый Среди Равных
Всі іспанці - аут. Ніндзя зробив ще один крок до золотого мяча 2024.
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0
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Sunrise
Уверенно! Барселона тоже конечно виновата, такие грубые ошибки, но то их дело. Рад за Дембеле. Помню статью на этом сайте про то как он проиграл своё будущее в видеоигры. И я тогда говорил что он ещё будет одним из лучших на поле, а многие смеялись) Ну вот, теперь веселимся мы с Дембеле, который на всё ответил за две игры и Барселоне, и её болельщикам, и автору на спорт.юа, и местным комментаторам. 
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0
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bzzzzz
Если б не удаление, у псж не было шансов. 
Араухо буквально в одиночку решил судьбу матча.
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-5
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