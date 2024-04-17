В меньшинстве – не та Барселона. ПСЖ вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Парижане разгромили каталонцев
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и ПСЖ. Первую дуэль, которая состоялась в Париже, каталонцы выиграли со счетом 3:2.
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч.
«Барселона» – ПСЖ – 1:4. Первый матч – 3:2.
Голы: Рафинья (12) – Дембеле (40), Витинья (54), Мбаппе (61, пенальти, 89)
Предупреждения: Мартинес (40), Левандовски (50), Гюндоган (64), Рафінья (90+7), Фермін (90+8) – Мбаппе (40), Руис (45+1), Маркиньос (62)
Удаление: Араухо (29, грубая игра)
«Барселона»: тер Стеген, Канселу (Феликс, 82), Кубарси, Араухо, Кунде, Педри (Ферран Торрес, 61), Гюндоган, де Йонг (Фермин, 82), Рафинья, Левандовски, Ямаль (Мартинес, 34)
ПСЖ: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис (Асенсио, 77), Витинья, Заир-Эмери (Угарте, 80), Баркола (Ли Кан Ин, 77), Мбаппе, Дембеле (Коло-Муани (88)
Арбитр: Иштван Ковач (Румыния)
Стадион «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания)
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