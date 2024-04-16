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16.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:2 - : -
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16 апреля 2024, 02:50 |
15
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Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует топовый поединок в главном клубном еврокубке

16 апреля 2024, 02:50 |
15
0
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля на «Эстади Олимпико» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» встретится с «ПСЖ». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Барселона – ПСЖ

Барселона

Команда в прошлом сезоне смогла прервать молчание в плане трофеев, выиграв сначала Суперкубок страны, и, главное, потом еще и выиграли Примеру. Но долгим успех не был, и не зря уже зимой Хави объявил, что покинет тренерский пост в летнее межсезонье. К тому моменту его подопечные проиграли и Реалу в Суперкубке, и Атлетику в Копе дель Рей. Да и в Примере не ладилось, да и сейчас, хотя дела немного наладились, очевидно, что титул вернется в Мадрид, к сливочным. И только в Лиге чемпионов наконец-то обеспечили прогресс, и то только потому, что в 2021-м и 2022-м были провалы с третьими местами в группах. На этот раз свой квартет выиграли, а потом довольно уверенно обыграли кризисный Наполи, перед 1/8 сменившего в очередной раз тренера. И то в Италии каталонцы взяли только ничью. С французами же получилось довести дело в гостях до победы 3:2.

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ПСЖ

Клуб продолжают доминировать во французском футболе. Луис Энрике уже взял первый титул после переезда в Париж, в виде Суперкубка страны. И очевидно, что досрочно получится оформить и очередную победу в Лиге 1, да и в кубке страны осталось только в финале победить Лион. В любом случае, тут все понятно, но все равно оценивать этот футбольный год и болельщики, и владельцы из Катара, будут по Лиге чемпионов. Тут все для Мбаппе и компании складывалось непросто, и не без труда, только по дополнительным показателям, вырвали итоговое второе место в группе у Милана. Да и Реал Сосьедад боролся, особенно на выезде, но его в итоге обыграли в обоих поединках. С кулес, более опытным противником, за ошибки наказывали. И теперь в гостях нужна только победа.

Статистика личных встреч

История взаимоотношений богата. Но при этом до этой дуэли было по 4 победы у каждого из грандов в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз

GGBET ждет новой победы подопечных Хави и голов. Согласимся пока только со вторым, делая ставку на тотал больше 3,0 (коэффициент - 1,71).

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Источник Sport.ua
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