ЛУИС ЭНРИКЕ: «Мбаппе был настоящим лидером команды, снимаю шляпу»

Вечером 16 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Барселона, выиграв первый матч (3:2), во второй игре уступила французскому ПСЖ со счетом 1:4. Парижская команда вышла в полуфинал ЛЧ. Дубль оформил форвард парижан Килиан Мбаппе.

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Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал победу в матче так:

«Я очень горжусь парнями. Мы показали, чего хотели добиться здесь. Мы пропустили гол, но не сломались. Мы продолжали играть, атаковать. Сделали все возможное, чтобы превзойти Барселону. Мои игроки проявили характер, большой энтузиазм и большое желание. Этой победой мы обязаны нашим болельщикам, особенно тем, кто был на трибунах.

Было очень трудно играть против моей бывшей команды, которая многое для меня значит. Но я как профессионал должен выполнять свою работу, и думаю, что сегодня я сделал все возможное, чтобы помочь парням. Теперь мы в полуфинале. Играть против Барселоны очень трудно. Это трудно в сентиментальном, эмоциональном плане. Мне бы не хотелось играть против Барсы слишком часто. Но я рад, что прошел через это.

Мы превосходно действовали в прессинге – Баркола, Килиан и Усман были великолепны и позволили нам играть туда, куда мы хотели. Я подробно проанализировал первый матч и еще больше убедился в том, что мы не заслуживали поражения. После пропущенного мяча сегодня игроки сохранили уверенность и продолжали делать правильные вещи.

Посмотрите, как мы играли в прессинге. Посмотрите, как действовал Килиан. Он был настоящим лидером команды, снимаю перед ним шляпу!

Видеть, как твоя команда делает людей счастливыми, – лучшее чувство в мире. Нет ничего лучше этого. Это чувство невозможно купить. Приятно осозновать, что твой клуб добился чего-то особенного. Теперь надо постараться в полуфинале и пробиться в финал».