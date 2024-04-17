Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 1/4 финала главного еврокубка
Во вторник, 16 апреля, состоялся второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Барселона» и «ПСЖ».
Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Парижане выиграли со счётом 4:1.
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Голы за гостей забивали Дембеле, Витинья и Мбаппе (дубль), за хозяев забил Рафинья.
Удаление в этом матче получили защитник «Барсы» Рональд Араухо и наставник Хави.
В полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
Лига чемпионов. 1/4 финала, 16 апреля
Барселона – ПСЖ – 1:4 (первый матч 3:2)
Голы: Рафинья, 12 – Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (п).
ГОЛ! Рафинья, 12 мин, 1:0
ГОЛ! Дембеле, 40 мин, 1:1
ГОЛ! Витинья, 54 мин, 1:2
ГОЛ! Мбаппе (п), 61 мин, 1:3
ГОЛ! Мбаппе, 89 мин, 1:3
События матча
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