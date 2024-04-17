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Барселона
16.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:2 1 : 4
ПСЖ Проходит дальше
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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:26
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0

Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 1/4 финала главного еврокубка

17 апреля 2024, 00:10 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:26
2600
0
Барселона – ПСЖ – 1:4. Фиаско каталонцев. Париж в полуфинале. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 апреля, состоялся второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Барселона» и «ПСЖ».

Игра прошла на Олимпийском стадионе в Барселоне. Парижане выиграли со счётом 4:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы за гостей забивали Дембеле, Витинья и Мбаппе (дубль), за хозяев забил Рафинья.

Удаление в этом матче получили защитник «Барсы» Рональд Араухо и наставник Хави.

В полуфинале «ПСЖ» сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.

Лига чемпионов. 1/4 финала, 16 апреля

Барселона – ПСЖ – 1:4 (первый матч 3:2)

Голы: Рафинья, 12 – Дембеле, 40, Витинья, 54, Мбаппе, 61 (п).

ГОЛ! Рафинья, 12 мин, 1:0

ГОЛ! Дембеле, 40 мин, 1:1

ГОЛ! Витинья, 54 мин, 1:2

ГОЛ! Мбаппе (п), 61 мин, 1:3

ГОЛ! Мбаппе, 89 мин, 1:3

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
56’
Хави Эрнандес (Барселона) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Витор Феррейра (ПСЖ).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (ПСЖ).
29’
Рональд Араухо (Барселона) получает красную карточку.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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