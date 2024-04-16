Во вторник, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и ПСЖ. Поединок пройдет в Барселоне на «Стадио Олимпико», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча соперников, которая состоялась неделю назад в Париже, завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2. Это поражение прервало 27-матчевую беспроигрышную серию парижан во всех турнирах. Перед дуэлью в Барселоне каталонцы провели поединок своего национального чемпионата, с минимальным счетом обыграв «Кадис».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – ПСЖ, за которой можно следить в украинской версии сайта.