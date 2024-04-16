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Барселона
16.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:2 - : -
ПСЖ
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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 12:14 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:16
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Барселона – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка Лиги чемпионов

16 апреля 2024, 12:14 | Обновлено 16 апреля 2024, 12:16
41
0
Барселона – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Барселона» и ПСЖ. Поединок пройдет в Барселоне на «Стадио Олимпико», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая встреча соперников, которая состоялась неделю назад в Париже, завершилась победой каталонского клуба со счетом 3:2. Это поражение прервало 27-матчевую беспроигрышную серию парижан во всех турнирах. Перед дуэлью в Барселоне каталонцы провели поединок своего национального чемпионата, с минимальным счетом обыграв «Кадис».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – ПСЖ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Барселона ПСЖ Лига чемпионов Барселона - ПСЖ текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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