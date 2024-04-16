Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Команда Эдина Терзича дважды на своем поле переворачивала ход двухматчевой дуэли против «Атлетико»
Отчет о матче ожидайте позже.
Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.
«Боруссия» Д – «Атлетико» - 4:2 (первый матч – 1:2)
Голы: Брандт, 34, Матсен, 39, Фюллькруг, 72, Забитцер, 74 – Хуммельс, 49 (авт.), Корреа, 64
Предупреждения: Рьерсон, 43 – Аспиликуэта, 30, Эрмосо, 45+1
«Боруссия» Д: Кобель – Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Рьерсон – Джан, Забитцер – Адееми (Байно-Гиттенс, 66), Брандт (Ройс, 90), Санчо (Озджан, 86) – Фюллькруг.
«Атлетико»: Облак – Эрмосо, Хименес, Витсель – Аспиликуэта (Рикельме, 46), Де Пауль (Ньигес, 83), Коке, Льоренте, Молина (Барриос, 46) – Гризманн, Мората (Корреа, 46).
Арбитр: Славко Винцич (Словения).
Стадион: «Зигналь Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).
Удары (в створ): 19 (9) – 9 (3)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 3.
БОРУССИЯ Д - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 10°C
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