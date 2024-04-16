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Лига Чемпионов
Проходит дальше Боруссия Д
16.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 4 : 2
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:07
1249
11

Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ

Команда Эдина Терзича дважды на своем поле переворачивала ход двухматчевой дуэли против «Атлетико»

16 апреля 2024, 23:57 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:07
1249
11
Вновь четыре на Вестфалене. Боруссия Д выйшла в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч.

«Боруссия» Д – «Атлетико» - 4:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Брандт, 34, Матсен, 39, Фюллькруг, 72, Забитцер, 74 – Хуммельс, 49 (авт.), Корреа, 64

Предупреждения: Рьерсон, 43 – Аспиликуэта, 30, Эрмосо, 45+1

«Боруссия» Д: Кобель – Матсен, Шлоттербек, Гуммельс, Рьерсон – Джан, Забитцер – Адееми (Байно-Гиттенс, 66), Брандт (Ройс, 90), Санчо (Озджан, 86) – Фюллькруг.

«Атлетико»: Облак – Эрмосо, Хименес, Витсель – Аспиликуэта (Рикельме, 46), Де Пауль (Ньигес, 83), Коке, Льоренте, Молина (Барриос, 46) – Гризманн, Мората (Корреа, 46).

Арбитр: Славко Винцич (Словения).

Стадион: «Зигналь Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).

Удары (в створ): 19 (9) – 9 (3)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 2 – 3.

БОРУССИЯ Д - АТЛЕТИКО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 11
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Макс Максов
Хотілося б побачити Боруссію переможцем ЛЧ!
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+2
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Cruyff
Зате у Сімеоне найбільша зарплата серед тренерів у футболі! 
Це щоб про позитивне
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0
Первый Среди Равных
Оце так чвертфінали. Радий за старіну Хуммельса, який завершує кар'єру, хоч у нього сьогодні і був косяк. 
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0
Phantom
Боруссія це найбожевільніша команда у світі🔥
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0
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AleksDnipro
Alex Komnin нещодавно писав, що німецький футбол скотився до рівня Ліги 1, у чому дуже помилився. Як ми бачимо, погані виступи у Бундеслізі не позначилися на результатах Борусії у ЛЧ, а завтра, цілком можливо, побачимо також Баварію у півфіналі, яка проводить найгірший сезон за останні 10 років. Просто Байєр цього сезону дійсно великий, жодної поразки, фармацевти і за трофей у ЛЧ поборолися б, якби не результати минулого сезону. В Іспанії та Італії справжня футбольна криза.
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0
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luceorius
 Чорний вівторок для Іспанії, а завтра така доля може спіткати і Реал.
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-1
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PUMA
Вообще Атлетико должно было вылетать ещё в 1/8
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-1
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