ТЕРЗИЧ: «Было два момента, которые могли отбросить Боруссию Д назад»

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

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Главный тренер Боруссии Эдин Терзич прокомментировал победу так:

«Я очень рад, очень горжусь своей командой. Атмосфера была замечательной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы сыграли сильно и заслуженно вышли в полуфинал. Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили победу в противостоянии с такой крепкой командой, как Атлетико.

Теперь мы играем с ПСЖ. Мы плохо сыграли против них в первом матче. Во второй встрече мы адаптировались и были ближе к победе. Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в матчах с ПСЖ на групповом этапе».