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Лига Чемпионов
Проходит дальше Боруссия Д
16.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 4 : 2
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:42
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ТЕРЗИЧ: «Было два момента, которые могли отбросить Боруссию Д назад»

Главный тренер дортмундского клуба прокомментировал победу над Атлетико М

17 апреля 2024, 05:15 | Обновлено 17 апреля 2024, 05:42
118
0
ТЕРЗИЧ: «Было два момента, которые могли отбросить Боруссию Д назад»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Вечером 16 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

Боруссия Дортмунд одолела Атлетико Мадрид и вышла в полуфинал. Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1). Боруссия Д дома взяла реванш (4:2) и выполнила свою задачу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер Боруссии Эдин Терзич прокомментировал победу так:

«Я очень рад, очень горжусь своей командой. Атмосфера была замечательной. Сегодня было два момента, которые могли отбросить нас назад, но мы сыграли сильно и заслуженно вышли в полуфинал. Я с гордостью могу сказать, что мы заслужили победу в противостоянии с такой крепкой командой, как Атлетико.

Теперь мы играем с ПСЖ. Мы плохо сыграли против них в первом матче. Во второй встрече мы адаптировались и были ближе к победе. Считаю, что сегодня мы сыграли лучше, чем в матчах с ПСЖ на групповом этапе».

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Боруссия Д).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
49’
ГОЛ ! Автогол забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Йен Матсен (Боруссия Д).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Боруссия Д - Атлетико Эдин Терзич пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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