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Боруссия Д
16.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 03:02 |
62
0

Боруссия Д – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует поединок в ЛЧ

16 апреля 2024, 03:02 |
62
0
Боруссия Д – Атлетико. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля на «Сигнал Идуна Парк» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «Атлетико». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Боруссия Д – Атлетико

Боруссия (Дортмунд)

Команда в прошлом сезоне немного не дотянула до чемпионского титула. Выиграй дома у скромного Майнца в последнем туре прошлого розыгрыша - и серебряную салатницу наконец-то выиграли. Но сейчас остается только надеяться на победу в споре за 4-е место в Бундеслиге с РБ Лейпцигом - пока что клубы там идут нос к носу. В итоге для черно-желтых Лига чемпионов стала настоящей отдушиной. Там немцы, не лучшим образом начав групповой этап, смогли выиграть свою группу. Но в итоге шмели даже досрочно обеспечили себе выход в плей-офф, потом еще и выиграв квартет. А дальше был довольно простой соперник в 1/8 финала, ПСВ, которого и обыграли дома после ничьей в Эйндховене. В Испании все, что получилось, это забить последними и, в итоге, проиграть не минимально.

Атлетико

Клуб очень похож на своего нынешнего соперника. Это тоже исторический гранд своей страны, который проводит не лучший нынешний сезон. Тоже все, что еще можно добиться, это обогнать в споре за четвертое итоговое место в Примере Атлетик. И очевидно, что тут тоже будет идти упорная гонка до самого последнего тура. Зато в Лиге чемпионов Чоло-Тим после провала 2021-го года, с четвертым местом в квартете, вышло выиграть группу прошлой осенью. Правда, потом жребий подкинул в 1/8 Интер, финалиста прошлого розыгрыша. Ему даже проиграли 0:1 в Милане, но дома испанцы смогли проявить характер, вырвав победу 2:1 в основное время и выиграв серию пенальти, где блеснул Облак. В первом четвертьфинале счет повторили, правда, сначала сами забили дважды, но потом позволив немцам частично возродить интригу.

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Статистика личных встреч

Раньше стороны играли в 1996-м и 2018-м году, тоже в Лиге чемпионов. Тогда они обменивались победами.

Прогноз

GGBET считает неплохими шансы шмелей на реванш. Но тут играть Чоло-Тим могут в любимом стиле, по счету. В таких условиях они не проиграют (коэффициент - 1,71).

GG.BET
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Источник Sport.ua
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