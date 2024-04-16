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Боруссия Д
16.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Атлетико Мадрид
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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 01:18 | Обновлено 16 апреля 2024, 01:19
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Боруссия Д – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

16 апреля 2024, 01:18 | Обновлено 16 апреля 2024, 01:19
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0
Боруссия Д – Атлетико. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 16-го апреля, состоится ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Дортмунде (Германия), на поле стадиона «Зигналь Идуна Парк», начало в 22:00.

Команда Эдина Терзича проиграла в гостевой части дуэли, и тогда коллектив Диего Симеоне должен был снимать все вопросы условным третьим голом еще в первом тайме. Но не сделал этого, пропустил, и теперь будет играть на поле соперников на фоне непростой игры против каталонской «Жироны» (3:1) на выходных. Но «матрасники» сейчас набрали очень хорошую форму, поэтому постараются эту дуэль не отпустить. А что скажет один из самых громких стадионов мира?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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