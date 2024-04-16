Во вторник, 16-го апреля, состоится ответный поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором сразятся дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Матч пройдет в Дортмунде (Германия), на поле стадиона «Зигналь Идуна Парк», начало в 22:00.

Команда Эдина Терзича проиграла в гостевой части дуэли, и тогда коллектив Диего Симеоне должен был снимать все вопросы условным третьим голом еще в первом тайме. Но не сделал этого, пропустил, и теперь будет играть на поле соперников на фоне непростой игры против каталонской «Жироны» (3:1) на выходных. Но «матрасники» сейчас набрали очень хорошую форму, поэтому постараются эту дуэль не отпустить. А что скажет один из самых громких стадионов мира?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» Д – «Атлетико», за которой можно следить в украинской версии сайта.