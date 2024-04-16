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Лига Чемпионов
Проходит дальше Боруссия Д
16.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 4 : 2
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:27
3068
0

Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

16 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 17 апреля 2024, 00:27
3068
0
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Юлиан Брандт, 35 мин.

ГОЛ! 2:0. Иан Матсен, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Матс Хуммельс, 49 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Анхель Корреа, 64 мин.

ГОЛ! 3:2. Никлас Фуллкруг, 71 мин.

ГОЛ! 4:2. Марсель Забитцер, 74 мин.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Марсель Забитцер (Боруссия Д).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Боруссия Д).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
49’
ГОЛ ! Автогол забил Матс Хуммельс (Боруссия Д).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Йен Матсен (Боруссия Д).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
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Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Боруссия Д - Атлетико видео голов и обзор Иан Матсен Юлиан Брандт Матс Хуммельс автогол
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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