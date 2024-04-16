Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Лиги чемпионов
16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.
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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».
Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).
Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор
ГОЛ! 1:0. Юлиан Брандт, 35 мин.
ГОЛ! 2:0. Иан Матсен, 39 мин.
ГОЛ! 2:1. Матс Хуммельс, 49 мин (автогол)
ГОЛ! 2:2. Анхель Корреа, 64 мин.
ГОЛ! 3:2. Никлас Фуллкруг, 71 мин.
ГОЛ! 4:2. Марсель Забитцер, 74 мин.
События матча
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