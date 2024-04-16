16 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Боруссия» Дортмунд и «Атлетико» Мадрид.

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Ответный поединок проходит в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Первый матч неделей ранее в Мадриде завершился победой испанского клуба (2:1).

Боруссия Д – Атлетико М – 4:2. Триллер в Дортмунде. Видео голов и обзор

ГОЛ! 1:0. Юлиан Брандт, 35 мин.

ГОЛ! 2:0. Иан Матсен, 39 мин.

ГОЛ! 2:1. Матс Хуммельс, 49 мин (автогол)

ГОЛ! 2:2. Анхель Корреа, 64 мин.

ГОЛ! 3:2. Никлас Фуллкруг, 71 мин.

ГОЛ! 4:2. Марсель Забитцер, 74 мин.