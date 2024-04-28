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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:10
1098
1

ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом

Александр Поздеев будет исполнять обязанности главного тренера клуба УПЛ

28 апреля 2024, 20:05 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:10
1098
1
ОФИЦИАЛЬНО. Колос назначил нового коуча. Вишняк станет вице-президентом
ФК Колос

Руководство клуба «Колос» из Ковалевки объявило об изменениях в структуре организации после матча 26-го тура УПЛ против «Александрии» (0:0).

Ярослав Вишняк будет занимать должность вице-президента клуба «Колос», а исполняющим обязанности главного тренера назначена коуча молодежной команды Александра Поздеева.

Ярослав Вишняк с ноября 2021 года исполнял обязанности главного тренера, а официально возглавил «Колос» 1 июня 2022 года.

За это время он провел у руля команды 56 матчей во всех турнирах, одержав 16 побед, 17 ничьих и уступив в 23 поединках.

ВИДЕО. Александр Поздеев возглавит Колос из Ковалевки

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Николай Степанюк Источник: ФК Колос Ковалевка
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Gargantua
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