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Чемпионат Украины
Колос К
28.04.2024 15:30 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 17:26 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:15
395
4

Засуха в Ковалевке. Колос и Александрия результативностью не впечатлили

Команда Ротаня не может выиграть шесть матчей кряду

28 апреля 2024, 17:26 | Обновлено 28 апреля 2024, 18:15
395
4
Засуха в Ковалевке. Колос и Александрия результативностью не впечатлили
УПЛ

Украинская Премьер-лига наотрез отказывается сбрасывать обороты в конце текущего сезона и с каждой последующей неделей борьба в турнирной таблице будет исключительно обостряться. Даже в верхней части, где конкурируют между собой ведущие команды страны, при этом не так горячо, как в зоне сражающихся за выживание коллективов, и воскресная часть двадцать шестого тура национального первенства, преимущественно, была посвящена именно играм этих команд.

В качестве примера, можно было взять игру в Ковалевке, где местный «Колос» принимал «Александрию» и здесь мы имели сразу несколько острых конфликтов. Борьба фактически соседей на границе от зоны переходных матчей – это само собой. Но кроме этого, коллективы Ярослава Вишняка и Руслана Ротаня охотно бы поспорили между собой по поводу того, кто среди них играет в более засушливый футбол. И если бы до стартового свистка по статистике победили бы именно хозяева поля, то уже после завершения матча «колоски» бы рисковали подпустить к себе преследователей.

Легко можно было догадаться, что при таких высоких ставках в первом тайме ни одна из команд не решится показать желание обострять ситуацию. Но чтобы настолько все было плохо с креативной составляющей с обеих сторон – такого мы уже предвидеть не могли. Или не хотели, потому что наблюдать, как 22 игрока бесцельно катают мяч по полю посреди дня в воскресенье – такое себе удовольствие.

Хотя, почему 22? 23! Еще в начале матча на ровном месте потянул мышцу Логинов во время передачи в центре поля, поэтому Ротань был вынужден подключать к игре Билошевского. Как мы поняли по предыдущим матчам, это была скрытая угроза для надежности защиты «Александрии». Но только при условии того, что соперники будут стремиться воспользоваться такой ротацией. Кто угодно, но не «Колос» – в Ковалевке до сих пор предпочитают засушливый футбол.

После перерыва Вишняк даже форварда на острие атаки сменил, но это не помогло его команде захватить инициативу. А вот аналогичная ротация в составе «Александрии» едва не сработала – на 61 минуте на поле появился Погорелый и в двух очень выгодных голевых ситуациях едва не вывел свою команду вперед, но так ни разу в створ и не попал.

Зато уже в компенсированное время Велетень таки попал из пределов вратарской в завершение передачи с левого фланга да еще и так, что Шевченко пришлось демонстрировать чудеса реакции и ногами на линии блокировать угрозу со стороны соперника. Но на этом перечень голевых моментов в этой игре себя исчерпал, и, кроме еще одной возможности от Ильина, хозяева так и не смогли ничего предложить своим соперниками.

В следующие выходные ковалевский «Колос» сыграет в гостях против киевского «Динамо», тогда как «Александрию» будет ожидать домашняя игра против львовского «Руха».

Наши оценки:

«Колос» (замены): Рангел – 6,0, Велетень – 6,5, Цуриков – б/о, Паулаускас – б/о.

«Александрия» (замены): Погорелый – 6,0, Смирный – 6,0, Джевани – 6,0, Кравченко – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Колос» – «Александрия» – 0:0

Предупреждения: Безбородько, 42 – Кампуш, 19

«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда – Милько – Топалов (Велетень, 74), Ориховский (Паулаускас, 88), Демченко, Ильин (Цуриков, 88) – Безбородько (Рангел, 46).

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Логинов (Билошевский, 9, Кравченко, 78), Копина – Ковалец (Смирный, 62), Михайленко, Калюжный – Костышин (Джевани, 62), Кулаков (Погорелый, 61), Калитвинцев.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 5 (1) – 8 (1)
Угловые: 4 – 6
Оффсайды: 0 – 0.

КОЛОС – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 22°C

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Mr Voevudskiy
Какой весёлый день
2 матча и оба 0-0
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+1
Gargantua
Колос это вообще символ антифутбола.
Зачем Засуха тратит деньги на такое?
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0
Jaime_Lannister
Засуха постійно в Ковалівці. Андрій )))
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0
zzg77
 Любимый счёт супер тренера Ротаня!!!
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0
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