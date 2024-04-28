Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Украины
Колос К
28.04.2024 15:30 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 01:15 |
21
0

Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

28 апреля 2024, 01:15 |
21
0
Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 28-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «Александрия». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команды Ярослава Вишняка и Руслана Ротаня в итоге в конце сезона оказались совершенно не там, где ожидали себя увидеть в этот период кампании. Обеим угрожает если не вылет, то участие в переходных матчах, чего хотелось бы, очевидно, избежать. Однако в очных дуэлях победитель бывает только один. Но поскольку перед нами пара очень «душных» команд УПЛ, впору ожидать от их противостояния и ничьей. Которая, к слову, устроит только конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Олег Дулуб: «Боялись играть в футбол против Шахтера»
Марино ПУШИЧ: «Это была не самая лучшая наша игра»
Мэр Львова поздравил Карпаты с выходом в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Александрия текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Футбол | 27 апреля 2024, 17:45 0
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 33-го тура Ла Лиги

Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Футбол | 27 апреля 2024, 17:25 152
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ

Подопечные Пушича на классе обыграли команду Дулуба, которая играла довольно хорошо

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Футбол | 27.04.2024, 03:03
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Динамо Киев
Лацио минимально обыграл Верону и продолжил борьбу за место в ЛЧ
Футбол | 27.04.2024, 23:43
Лацио минимально обыграл Верону и продолжил борьбу за место в ЛЧ
Лацио минимально обыграл Верону и продолжил борьбу за место в ЛЧ
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Футбол | 27.04.2024, 16:45
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
27.04.2024, 08:43 3
Футбол
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
Минус три украинки. Известны участницы третьего раунда в Мадриде
27.04.2024, 01:39 3
Теннис
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
27.04.2024, 00:08 3
Футбол
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 1
Футбол
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
ФОТО. Редкое зрелище! Лунин поздравил вундеркинда Реала после матча Ла Лиги
27.04.2024, 08:01 2
Футбол
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
Стало известно, сколько Реал заплатил за трансфер Лунина Заре
27.04.2024, 00:05 16
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем