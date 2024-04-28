В воскресенье, 28-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и «Александрия». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команды Ярослава Вишняка и Руслана Ротаня в итоге в конце сезона оказались совершенно не там, где ожидали себя увидеть в этот период кампании. Обеим угрожает если не вылет, то участие в переходных матчах, чего хотелось бы, очевидно, избежать. Однако в очных дуэлях победитель бывает только один. Но поскольку перед нами пара очень «душных» команд УПЛ, впору ожидать от их противостояния и ничьей. Которая, к слову, устроит только конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.