Колос – Александрия – 0:0. Последний матч Вишняка у руля. Видеообзор игры

В поединке 26-го тура УПЛ «Колос» и «Александрия» разошлись миром, без забитых голов (0:0).

После матча руководство клуба «Колос» из Ковалевки объявило об изменениях в структуре организации

Ярослав Вишняк будет занимать должность вице-президента клуба «Колос», а исполняющим обязанности главного тренера назначена коуча молодежной команды Александра Поздеева.

УПЛ. 26-й тур, 28 апреля

Колос – Александрия – 0:0

Видеообзор матча