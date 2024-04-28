28.04.2024 15:30 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига28 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:56
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Колос – Александрия – 0:0. Последний матч Вишняка у руля. Видеообзор игры
Смотрите видеообзор поединка 26-го тура УПЛ
28 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:56
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В поединке 26-го тура УПЛ «Колос» и «Александрия» разошлись миром, без забитых голов (0:0).
После матча руководство клуба «Колос» из Ковалевки объявило об изменениях в структуре организации
Ярослав Вишняк будет занимать должность вице-президента клуба «Колос», а исполняющим обязанности главного тренера назначена коуча молодежной команды Александра Поздеева.
УПЛ. 26-й тур, 28 апреля
Колос – Александрия – 0:0
Видеообзор матча
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