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  4. Колос – Александрия – 0:0. Последний матч Вишняка у руля. Видеообзор игры
Чемпионат Украины
Колос К
28.04.2024 15:30 – FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:56
228
0

Колос – Александрия – 0:0. Последний матч Вишняка у руля. Видеообзор игры

Смотрите видеообзор поединка 26-го тура УПЛ

28 апреля 2024, 20:47 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:56
228
0
Колос – Александрия – 0:0. Последний матч Вишняка у руля. Видеообзор игры
ФК Колос. Ярослав Вишняк

В поединке 26-го тура УПЛ «Колос» и «Александрия» разошлись миром, без забитых голов (0:0).

После матча руководство клуба «Колос» из Ковалевки объявило об изменениях в структуре организации

Ярослав Вишняк будет занимать должность вице-президента клуба «Колос», а исполняющим обязанности главного тренера назначена коуча молодежной команды Александра Поздеева.

УПЛ. 26-й тур, 28 апреля

Колос – Александрия – 0:0

Видеообзор матча

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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