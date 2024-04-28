В воскресенье, 28 апреля, в с. Ковалевка на стадионе «Колос» состоится матч двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Александра Афанасьева из Харькова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Колос



Ковалевский «Колос» всегда отличался малорезультативным футболом за время своих выступлений на наивысшем уровне, но так, чтобы весь сезон в таком стиле пройти фактически без срывов – в истории «колосков» еще не случалось подобного. 18 забитых голов – это у нас почти наименьший показатель среди всех команд «элитного» дивизиона (меньше только у «Оболони» – 16), а вот 19 пропущенных мячей – таким не может похвастаться даже лидер чемпионской гонки донецкий «Шахтер».

Именно эти две цифры красноречиво говорят о положении команды Ярослава Вишняка в турнирной таблице. Ни туда, ни сюда. До зоны еврокубков уже даже в смелых фантазиях просто нереально добраться, тогда как оказаться в зоне переходных матчей куда более реально, но и тут надо и самим умудриться провалить конец сезона, и еще чтобы конкуренты свои очки неизменно набирали. Кстати, о конкурентах – предстоящая встреча как раз и будет посвящена противостоянию одному из преследователей.

И не только предстоящая, к слову. Дальше у «Колоса» в календаре стоит региональное дерби против «Динамо», но это скорее что-то вроде испытания со звездочкой, чем плановый матч для добычи очков. А вот потом предстоит сыграть дважды против «Зари», а также против ЛНЗ и «Миная». Как не сложно догадаться, это и есть та самая группа преследователей, в матчах против которой можно насобирать очка три-четыре и, с большой долей вероятности, отдыхать до начала следующего сезона. Возможно, уже под руководством нового главного тренера, а то уж больно активно вокруг Вишняка водили хороводы игроки после предыдущего матча против «Ворсклы» (2:0).

Александрия



У «Александрии» все намного сложнее. Команда Руслана Ротаня вроде бы неплохо вошла во вторую часть сезона, но, как оказалось, именно те восемь очков на старте и являются сейчас спасательным кругом, который держит коллектив на плаву. Четыре балла меньше и все – начинается зона переходных матчей, где уже активизировались три из четырех участников, и чем ближе будет подходить к завершению сезон, тем сильнее будет накаляться обстановка.

Но «полиграфы» не побеждают уже пять матчей кряду и к их несчастью речь идет не о противостояниях против «еврокубковой» группы, а как раз о встречах против прямых конкурентов вроде «Черноморца» (2:3), «Миная» (2:2) или «Оболони» (2:2). А как команда Ротаня умудрилась сама себя закопать в предыдущей игре против ЛНЗ (1:2) – это и вовсе смертельный цирковой номер. К слову, как была нестабильность в первой части сезона, так она никуда и не подевалась. Чудес не бывает.

Впрочем, еще не все потеряно. Календарь может помочь «Александрии», но не сразу. Дальше у «полиграфов» матчи против «Руха» и «Днепра-1», которые конкурируют между собой в заочном режиме, поэтому попробуют добыть по три очка, без оглядки на пожелания команды Ротаня. А вот дальше – все в руках исключительно команды из до сих пор Кировоградщины. Необходимо будет обыграть «Верес» и «Оболонь» в последних турах и, скорее всего, дело в шляпе. Но если и тут будут неудачи, то тогда уже «шляпа» будет амбициям некогда участника еврокубков.

История встреч



Футбольные пути «Колоса» и «Александрии» ранее пересекались 10 раз в рамках Премьер-лиги. Наблюдается равенство по количеству побед – по четыре успешных матча и еще две игры завершились ничьей. Разница голов – 12:15. Крупнейшая победа «Колоса» – 2:0 (2021), «Александрии» – 4:1 (2022). Команды в последний раз играли в конце октября прошлого года, когда гол Валерия Лучкевича принес минимальную победу «колоскам» на «Нике» (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 37-летний Александр Афанасьев из Харькова, который на своем счету имеет уже 6 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Ярослав Трехлеб и Максим Чертоляс, а резервным арбитром отработает Дмитрий Евтухов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виктором Матяшем, которому будет помогать Александр Дердо. У Афанасьева есть опыт проведения матча с участием «Колоса» – 3 победы и 3 поражения, тогда как с «Александрией» он не пересекался.

Ориентировочные составы



«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда – Милько – Топалов, Ореховский, Демченко, Ильин – Безбородько.

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кампуш, Кравченко, Копина – Ковалец, Михайленко, Калюжный – Костышин, Кулаков, Калитвинцев.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в матче двух малорезультативных команд более вероятно небольшое количество голов. Нашей ставкой будет позиция – «Колос» не проиграет и ТМ 2.5.

28 апреля, воскресенье