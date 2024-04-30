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30 апреля 2024, 05:10 |
33
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 апреля 2024, 05:10 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Бавария – Реал Мадрид

Ggbet 2.55 – 3.60 – 2.75

22:00 Ковентри Сити – Ипсвич Таун

Ggbet 4.10 – 4.00 – 1.79

КИБЕРСПОРТ

14:30 ENCE – GamerLegion

Ggbet 1.63 – 2.29

20:30 forZe – Monte

Ggbet 2.18 – 1.68

20:30 FURIA – Team Liquid

Ggbet 2.40 – 1.57

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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