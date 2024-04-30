СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля

Во вторник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Бавария – Реал Мадрид

2.55 – 3.60 – 2.75

22:00 Ковентри Сити – Ипсвич Таун

4.10 – 4.00 – 1.79

КИБЕРСПОРТ

14:30 ENCE – GamerLegion

1.63 – 2.29

20:30 forZe – Monte

2.18 – 1.68

20:30 FURIA – Team Liquid

2.40 – 1.57