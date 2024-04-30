Другие новости30 апреля 2024, 05:10 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
30 апреля 2024, 05:10 |
33
0
Во вторник, 30 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Бавария – Реал Мадрид
22:00 Ковентри Сити – Ипсвич Таун
КИБЕРСПОРТ
14:30 ENCE – GamerLegion
20:30 forZe – Monte
20:30 FURIA – Team Liquid
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 апреля 2024, 09:25 12
До боя осталось меньше двух недель
Футбол | 29 апреля 2024, 23:59 7
Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности
Футбол | 29.04.2024, 14:53
Футбол | 29.04.2024, 10:33
Футбол | 30.04.2024, 01:48
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.04.2024, 11:35 2
28.04.2024, 21:25 3
29.04.2024, 12:00
29.04.2024, 09:38
28.04.2024, 22:11 11
28.04.2024, 09:32
28.04.2024, 23:08 2