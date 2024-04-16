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Лига чемпионов
16 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 16 апреля 2024, 18:33
1913
2

Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?

Горняки могут попасть напрямую в ЛЧ, а киевлянам прогнозируют место в ЛЕ

16 апреля 2024, 18:30 | Обновлено 16 апреля 2024, 18:33
1913
2
Обновлен предполагаемый посев в еврокубках. Куда попадут Шахтер и Динамо?
ФК Шахтер

​Специалисты Football Rankings обновили проектный посев в еврокубках на следующий евросезон 2024/25 с учетом развития событий в национальных чемпионатах.

Эксперты ожидают увидеть донецкий «Шахтер» во 2-й корзине основного раунда Лиги чемпионов 2024/25.

Аналитики прогнозируют киевскому «Динамо» место во 3-й корзине основного раунда Лиги Европы 2024/25 (ранее столичному клубе отводилось место во 2-й корзине Лиги конференций).

В основном этапе Лиги конференций 2024/25 аналитики не видят ни одного украинского клуба.

Как известно, в основном раунде каждого еврокубкового турнира 2024/25 сыграют по 36 команд (на 4 больше, чем в текущем формате).

Деления на группы не будет. Соперники во всех турах будут определены одной жеребьевкой по швейцарской системе до старта основного раунда. Для жеребьевки 36 участников будут распределены по 4 корзинам по 9 клубов в каждой в зависимости от клубного рейтинга.

По итогам жеребьевки каждый клуб проведет матчи против двух других команд из каждой корзины (один матч дома, другой – в гостях). Таблица будет вестись одна на все 36 команд. В Лиге чемпионов и Лиги Европы будет сыграно 8 туров, а в Лиге конференций останется 6 игровых дней.

8 лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие позиции с 9 по 24, проведут двухматчевый дополнительный раунд, и его победители выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие позиции 25–36, завершат евросезон. Затем будут проведены матчи в традиционной сетке из 16 команд по системе плей-офф на выбывание.

«Шахтер» может попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов. Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно выиграть чемпионат Украины 2023/24, кроме того победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ.

Лига чемпионов 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2024/25. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 2
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AK.228
Так тому і бути
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-2
Leonkoz
Якісь слабенькі аналітики, так як 3-е місце або володар кубку уже гарантовано місце в Лізі конференцій.
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-2
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