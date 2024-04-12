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Лига чемпионов
12 апреля 2024, 16:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:20
448
0

Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины

В новом евросезоне Украина будет стартовать с 21-й позиции

12 апреля 2024, 16:15 | Обновлено 12 апреля 2024, 16:20
448
0
Таблица коэффициентов УЕФА. Греция еще больше оторвалась от Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Олимпиакос

В мид-уик состоялись первые матчи 1/4 финала еврокубков 2023/24, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина досрочно завершила евросезон, и набирать очков до июля уже не может.

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Рейтинг 2024: у Украины – 28.000 и окончательная 18-я позиция

Греция упрочила свою 17-ю позицию (29.925). В Лиге конференций Олимпиакос дома обыграл турецкий Фернербахче (3:2), а ПАОК на выезде уступил бельгийскому Брюгге (0:1). За неделю Греция получила прибавку +0.400.

Чехия усилиями Виктории Пльзень догнала Шотландию в борьбе за топ-10 (по 36.050).

Среди грандов: уверенно лидирует Англия (103.678), а между Испанией (88.489) и Италией (87.712) продолжается сражение за второе место рейтинга.

Представительство Украины в футбольных еврокубках

В сезоне 2024/25 у Украины остается представительство в 5 клубов благодаря 14-му месту в рейтинге 2023. Две лучшие команды сыграют в Лиге чемпионов (Q4 и Q2), обладатель Кубка или 3-е место УПЛ – в Лиге Европы Q3, еще две – в Лиге конференций Q2.

Страны, которые в конце сезона находятся вне топ-15 по итогам 5-летнего рейтинга, спустя сезон будут представлены лишь 4 командами в еврокубках.

То есть, в сезоне 2025/26 Украина будет представлена в еврокубках лишь 4 клубами (одним – в Лиге чемпионов), поскольку в рейтинге 2024 Украина оказалась ниже топ-15, на 18-й позиции. Это произойдет впервые за 20 лет, с сезона 2005/06.

Представительство Украины в сезоне 2025/26 выглядит крайне огорчительно: 1 команда в ЛЧ Q2, 1 команда в ЛЕ Q1, 2 команды в ЛК Q2.

Рейтинг 2025: Украина будет иметь 21-ю позицию на старте сезона

Чтобы вернуть 5 команд в еврокубках для сезона 2026/27, надо будет входить в топ-15 по итогам рейтинга 2025. То есть, сине-желтым нужно прыгнуть на 6 позиций вперед. С учетом отставания в 6.5 баллов от Дании, идущей 15-й (26.325), это будет сделать крайне сложно.

В случае падения на 23-е место (конкуренты – Венгрия, Кипр, Азербайджан, Словакия и Болгария), чемпион страны будет начинать выступления в Лиге чемпионов 2026/27 не со 2-раунда квалификации (Q2), а с первого (Q1).

Клубный рейтинг УЕФА

Благодаря высокому клубному рейтинг Шахтер может напрямую в групповой раунд ЛЧ 2024/25 напрямую. Для прямой квалификации в основной раунд ЛЧ «Шахтеру» нужно, чтобы выполнились два условия:

  • Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
  • Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в топ-4, зоне попадания в ЛЧ (из 8 четвертьфиналистов под вопросом только Атлетико Мадрид и Боруссия Дортмунд, которые ведут борьбу за 4-ю позицию в Ла Лиге и Бундеслиге соответственно).

Другие украинские клубы в случае победы в УПЛ 2023/24 точно начнут выступления с 4-го раунда квалификации ЛЧ.

Таблица коэффициентов УЕФА 2024

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2025/26)

Таблица коэффициентов УЕФА 2025

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

Клубный 5-летний рейтинг УЕФА 2024

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таблица коэффициентов УЕФА Лига Европы Шахтер Донецк выбор редакции Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады
Источник Sport.ua
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