Боруссия Д интересуется форвардом Динамо

Как стало известно Sport.ua, форвард «Динамо» и сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко находится в лонг-листе дортмундской «Боруссии».

Скауты немецкого гранда наблюдают за 18-летним нападающим в матчах за клуб и сборную.

«Боруссия» ищет молодого нападающего, который по потенциалу сможет повторить путь Эрлинга Холанда. Среди потенциальных кандидатов – Пономаренко.

Подписание нового нападающего для «Боруссии» будет зависеть от дальнейшего прогресса Юссуфа Мукоко и форварда юношеской команды Парриса Брюннера. Последний является лучшим бомбардиром юношеской команды с 17-ю голами, но на взрослом уровне себя не проявляет.

Контракт Матвея Пономаренко с «Динамо» действует до конца 2026 года. Портал trasfermarkt.de оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Ранее была информация, что Матвеем Пономаренко интересуются два клуба АПЛ, а также испанская «Севилья».