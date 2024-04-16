Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Д интересуется форвардом Динамо
Украина. Премьер лига
16 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:48
1783
0

Боруссия Д интересуется форвардом Динамо

Немецкий гранд проявляет интерес к Матвею Пономаренко

16 апреля 2024, 18:25 | Обновлено 16 апреля 2024, 19:48
1783
0
Боруссия Д интересуется форвардом Динамо
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Как стало известно Sport.ua, форвард «Динамо» и сборной Украины U-19 Матвей Пономаренко находится в лонг-листе дортмундской «Боруссии».

Скауты немецкого гранда наблюдают за 18-летним нападающим в матчах за клуб и сборную.

«Боруссия» ищет молодого нападающего, который по потенциалу сможет повторить путь Эрлинга Холанда. Среди потенциальных кандидатов – Пономаренко.

Подписание нового нападающего для «Боруссии» будет зависеть от дальнейшего прогресса Юссуфа Мукоко и форварда юношеской команды Парриса Брюннера. Последний является лучшим бомбардиром юношеской команды с 17-ю голами, но на взрослом уровне себя не проявляет.

Контракт Матвея Пономаренко с «Динамо» действует до конца 2026 года. Портал trasfermarkt.de оценивает игрока в 250 тысяч евро.

Ранее была информация, что Матвеем Пономаренко интересуются два клуба АПЛ, а также испанская «Севилья».

По теме:
Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн
Стала известна сумма, которую заработают клубы за выход в полуфинал ЛЧ
Гендиректор Байера: «Вирц останется в команде»
Матвей Пономаренко Динамо Киев инсайд Боруссия Дортмунд трансферы трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна
Футбол | 16 апреля 2024, 18:13 3
Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна
Стало известно, под каким названием может быть возрождена Десна

Владимир Зверов сообщает, что новосозданный клуб может называться «Десна 1960»

У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
Футбол | 16 апреля 2024, 00:35 2
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ
У кого 10? Стали известны оценки Мудрика и Миколенко за очный матч в АПЛ

«Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0

Роман ГРИГОРЧУК: «10 место, нет еврокубков – Одессе такая команда не нужна»
Футбол | 16.04.2024, 18:32
Роман ГРИГОРЧУК: «10 место, нет еврокубков – Одессе такая команда не нужна»
Роман ГРИГОРЧУК: «10 место, нет еврокубков – Одессе такая команда не нужна»
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Футбол | 15.04.2024, 23:59
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Неудержимый Палмер. Челси с Мудриком переехал Эвертон с Миколенко
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Футбол | 16.04.2024, 12:00
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Таблица АПЛ после побед Ман Сити и Челси, поражений Ливерпуля и Арсенала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
Лунин отреагировал на предложение от топ-клуба. Он принял важное решение
16.04.2024, 00:02 1
Футбол
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею U-18. Результаты сборной Украины (обновляется)
16.04.2024, 10:00 3
Хоккей
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
Горькое поражение сборной, большой титул Циципаса, скандал с Сапроновым
15.04.2024, 07:00 9
Теннис
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
15.04.2024, 12:12 10
Футбол
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
ФОТО. Мудрик похвастался новым автомобилем за 110 тысяч долларов
14.04.2024, 21:44 25
Футбол
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
ФОТО. Игрок Ромы внезапно упал на газон и потерял сознание. Матч прерван
14.04.2024, 21:25 5
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 42
Футбол
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
Стали известны еще два клуба, которые вышли в Лигу чемпионов 2024/25
16.04.2024, 08:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем