Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации источника Caughtoffside, за украинским футболистом продолжает следить итальянский «Ювентус», интерес также есть и от лидера чемпионата Италии – миланского «Интера». Серьезно начал рассматривать трансфер украинца лондонский «Тоттенхэм», который планирует усилить центр поля в ближайшее трансферное окно. Отмечается также, что «Челси» и «Ливерпуль», несмотря на информацию в разных СМИ, пока не рассматривают трансфер Судакова.



Источник отмечает, что за Судакова придется заплатить более 70 миллионов евро, учитывая бонусы цена может вырасти и до 100 млн.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.