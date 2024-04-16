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  4. Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн
Англия
16 апреля 2024, 19:41 |
3589
13

Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн

На Георгия Судакова появились новые претенденты

16 апреля 2024, 19:41 |
3589
13
Тоттенхэму и Интеру интересен украинский игрок. Сумма сделки – более 70 млн
УАФ. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

По информации источника Caughtoffside, за украинским футболистом продолжает следить итальянский «Ювентус», интерес также есть и от лидера чемпионата Италии – миланского «Интера». Серьезно начал рассматривать трансфер украинца лондонский «Тоттенхэм», который планирует усилить центр поля в ближайшее трансферное окно. Отмечается также, что «Челси» и «Ливерпуль», несмотря на информацию в разных СМИ, пока не рассматривают трансфер Судакова.

Источник отмечает, что за Судакова придется заплатить более 70 миллионов евро, учитывая бонусы цена может вырасти и до 100 млн.

Ранее сообщалось, что «Наполи» снова попытается подписать Судакова летом и предложит 55 миллионов.

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Дмитро Олійник Источник: Caughtoffside
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Комментарии 13
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TarasTaras94
В АПЛ за будь-яку суму можуть придбати, але як раз навряд Тоттенхем. А що Судаков вже себе продав це очевидно, а от буде ця ціна як за Мудрика чи сильно менше  залежить від виступу на Євро, як мені здається
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+4
Lulinnha
Проект : Мудрик 2.0 
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+3
George1
Не коштує і 10.це все плітки .після провалу з мудриком ніхто його не купить 
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+2
George1
Це китайський спосіб .пишуть ціну 150 млн а путім починають торгуватися .Торг закінчиться на 10млн .А постійно будуть як антураж пускати байки що купує інтер баварія щоб давити.таке ж саме було з мудриком .арсенал нічого не давав а брехали що вже мед огляд пройшов в арсеналі
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+1
AK.228
1 млрд
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+1
FunnyCat_____
Особенно Интер который который  за Павара отдал 30 и это походу самый дорогой трансфер за последние годы и Юве, который зимой говорил о рисках банкротства без еврокубков и с продолжающимся расследованием против клуба.
 Палкин бы мог грамотнее клубы выбирать при составлении новостей
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0
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Keen Vision
Якраз якщо вчотирьох складуться, зможуть задовольнити фінансові запити Шахтаря. Грати буде по місяцю в кожному клубі)
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0
ALM
Скаути Шахтаря мабуть і зараз вважають, що якщо раз вдалося впарити Глупіка за 70+30, то і за інших буратін будуть великі гроші пропонувати.
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0
PUMA
Уважаемые,вы когда закидиваете утки,то пишите хотя бы про клубу которые в теории могут заплатить такую сумму. Интер,команда которая в последние годы экономит на трансферах и 70 млн ни за кого не выложит. Ну а Шпоры,это вообще смешно,про жадность Леви легенды ходят 
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-1
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