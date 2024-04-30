Операция не требуется. Миколенко признался, есть ли шансы сыграть на Евро

Украинский защитник «Эвертона» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко рассказал о деталях своей травмы. Ранее сообщалось, что он должен принять решение – операция или Евро-2024.



«Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу, мне не нужна операция, и теперь моя цель – восстановиться как можно быстрее, и надеюсь – увидимся на Евро», – сказал Миколенко.

Виталий Миколенко провел в этом сезоне за «Эвертон» во всех турнирах 34 матча и забил два гола.



Сборная Украины первый матч на Евро-2024 проведет 17 июня против Румынии.