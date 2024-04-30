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  4. Операция не требуется. Миколенко признался, есть ли шансы сыграть на Евро
Англия
30 апреля 2024, 15:34 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:46
2437
9

Операция не требуется. Миколенко признался, есть ли шансы сыграть на Евро

Виталий недавно получил серьезную травму

30 апреля 2024, 15:34 | Обновлено 30 апреля 2024, 15:46
2437
9
Операция не требуется. Миколенко признался, есть ли шансы сыграть на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» и сборной Украины по футболу Виталий Миколенко рассказал о деталях своей травмы. Ранее сообщалось, что он должен принять решение – операция или Евро-2024.

«Во-первых, хочу сказать всем большое спасибо за слова поддержки, я все читаю и вижу, мне не нужна операция, и теперь моя цель – восстановиться как можно быстрее, и надеюсь – увидимся на Евро», – сказал Миколенко.

Виталий Миколенко провел в этом сезоне за «Эвертон» во всех турнирах 34 матча и забил два гола.

Сборная Украины первый матч на Евро-2024 проведет 17 июня против Румынии.

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Эвертон травма сборная Украины по футболу операция чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Евро-2024 Виталий Миколенко
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 9
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Anna.
Гарні новини. Швидкого відновлення.
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+8
potemkin78
дай бог
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+5
Лига конференций без динамо
Циганык петуш ху_ни набалаболил как всегда. шансы есть сыграть  мыколе на Евро 
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+4
fifa2020
Циган ик знову обісрався? Та не може такого бути! Спорт юа, забань цього клоуна, хоча це ще треба було зробити коли він розказував що ми 100% виграємо справу проти швейцарського контона!
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+3
Алексей Алексей
Дурня якась - для чого було догравати тайм,посилюючи травму?!  Непрофесійно!
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+3
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Harun Bakircioğlu
Цыганык балабол, что и требовалось доказать
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+3
Vitason
Молодец Мыкола и тоже это говорит о том что он отдается футболу до конца и как раз это професионально что он через боль хотел помочь команде и терпел,хотя соглашусь что в этой ситуации нужно просить было замену,так как Евро очень важно и для нас и для него и для команды!! Я не побоюсь сказать что Украина,я уверен может замахнуться на лучший результат в истории выступлений на всех Евро, главное чтобы и Ребров и ребята правильно настроились,нам нужно выступить очень хорошо и мы имеем все для этого основания,удачи Украина!!
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+1
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