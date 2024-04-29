Источник: Миколенко должен принять решение – операция или Евро-2024
Игрок получил серьезное повреждение
По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко должен определиться, стоит ли делать операцию на травмированной ноге.
В случае операции игрок пропустит Евро-2024 и первую часть сезона, но тогда будет полноценное восстановление без вероятных сложных рецидивов.
В случае консервативного решения Миколенко сможет сыграть на чемпионате Европы и подготовиться к старту чемпионата, но существует риск дальнейшего усугубления повреждения с еще большим сроком восстановления.
Виталий получил травму в недавнем матче АПЛ против «Ливерпуля». Сообщается, что вопрос должен решиться в ближайшее время.
В нынешнем сезоне основной левый защитник ливерпульской команды и сборной Украины провел 34 матча и забил 2 гола.
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