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  4. Источник: Миколенко должен принять решение – операция или Евро-2024
Англия
29 апреля 2024, 19:28 |
2889
0

Источник: Миколенко должен принять решение – операция или Евро-2024

Игрок получил серьезное повреждение

29 апреля 2024, 19:28 |
2889
0
Источник: Миколенко должен принять решение – операция или Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко должен определиться, стоит ли делать операцию на травмированной ноге.

В случае операции игрок пропустит Евро-2024 и первую часть сезона, но тогда будет полноценное восстановление без вероятных сложных рецидивов.

В случае консервативного решения Миколенко сможет сыграть на чемпионате Европы и подготовиться к старту чемпионата, но существует риск дальнейшего усугубления повреждения с еще большим сроком восстановления.

Виталий получил травму в недавнем матче АПЛ против «Ливерпуля». Сообщается, что вопрос должен решиться в ближайшее время.

В нынешнем сезоне основной левый защитник ливерпульской команды и сборной Украины провел 34 матча и забил 2 гола.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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