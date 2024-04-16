В гости к папе Карло. Тренер Реала и еще пятеро избранных

Недавний поединок четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти стал особенным – двухсотым в рамках самого престижного континентального турнира. И по этому показателю именитый итальянский алленаторе – впереди планеты всей.

Сейчас есть хороший повод вспомнить и о самом юбиляре, и о его коллегах, проведших в чемпионской Лиге больше всех матчей.

Карло Анчелотти

Возраст: 64 года

Гражданство: Италия

Клубы: «Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Наполи», «Реал»

Количество матчей: 200

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Анчелотти первым из тренеров побеждал в Лиге чемпионов четыре раза. Ему же первому из наставников покорился рубеж в двести матчей в самом престижном континентальном турнире. Кроме того, Анчелотти – один из немногих, кто побеждал в главном европейском турнире и как футболист, и как тренер.

Тем не менее, на заре становления Анчелотти-тренера сложно было спрогнозировать подобные громкие результаты. Ни тренером-новатором, ни тем более тренером-революционером Анчелотти никогда не был. И никогда не будет. Однако, ему почти всегда удавалось добиваться серьезных результатов со своими коллективами. Благодаря авторитету, заработанному еще в бытность футболистом, Карло отличался умением найти подход к игрокам, раскрыть их лучшие качества. Да и в плане тактики он тоже поднаторел.

Львиная доля рекорда Анчелотти приходится на две его команды – «Милан» и «Реал».

Оказывается, можно стать настоящим мастером и в том случае, если ты ничего нового не изобрел. А просто качественно делаешь свою работу.

Алекс Фергюсон

Возраст: 82 года

Гражданство: Шотландия

Клубы: «Абердин», «Манчестер Юнайтед»

Количество матчей: 190

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Долгое время именно сэр Алекс был первым в реестре тренеров-рекордсменов чемпионской Лиги. И это при том, что неизменный наставник «Манчестер Юнайтед» отошел от лигочемпионских (да и вообще от футбольных) дел довольно давно – в 2013 году. Лишь в нынешнем сезоне его обогнал Карло Анчелотти.

Пример Фергюсона – практически во всех аспектах уникальный. Это пример многолетнего служения одному клубу. Клубу, который он вывел на вершину и в АПЛ, и в континентальном футболе.

Хотя впервые о себе как о тренере Фергюсон заявил еще в бытность наставником скромного шотландского «Абердина», во главе которого он победил в шотландском чемпионате, нарушив гегемонию двух клубов из Глазго, и выиграл Кубок кубков.

Без Алекса Фергюсона это уже совсем другой «Манчестер Юнайтед». Явно не обласканный Лигой чемпионов.

Арсен Венгер

Возраст: 74 года

Гражданство: Франция

Клубы: «Монако», «Арсенал»

Количество матчей: 178

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Коллега, товарищ, «двойник» и в некотором смысле антипод Фергюсона. Как и шотландский наставник, Венгер тоже подавляющее число своих матчей в Лиге чемпионов провел во главе одной команды – лондонского «Арсенала». И, как и «МЮ» без Фергюсона, так и «Арсенал» без Венгера – совсем разные команды.

Лишь в нынешнем сезоне «канониры» вернулись в Лигу чемпионов. Лишь в прошлом сезоне они впервые после эпохи Венгера претендовали на золото АПЛ.

Однако, в отличие от сэра Алекса, мсье Арсен так и не стал триумфатором чемпионской Лиги. Его максимум – выход в финал ЛЧ в 2006 году. Однако при Арсене «Арсенал» регулярно выходил в плей-офф ЛЧ. О тех временах нынешний «Арсенал» пока что может лишь мечтать.

Жузеп Гвардиола

Возраст: 53 года

Гражданство: Испания

Клубы: «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»

Количество матчей: 168

Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Даже если Карло Анчелотти через год не решится завершить свою богатейшую трофеями тренерскую карьеру, все равно рано или поздно его рекорд по числу сыгранных матчей в ЛЧ побьет Гвардиола. Больше некому.

Каталонца уже сейчас называют одним из величайших наставников в истории футбола. И есть за что. Его знаменитая барселонская «тики-така» – одно из главных футбольных новшеств нынешнего века. Да и «МанСити» он сделал командой по многим показателям уникальной.

Пеп, как и Карло, становился победителем Лиги чемпионов и как футболист, и как тренер. С «Барселоной» он выиграл два Кубка чемпионов, еще один ему покорился в качестве рулевого «Манчестер Сити».

На достигнутом Гвардиола останавливаться не собирается.

Жозе Моуриньо

Возраст: 61 год

Гражданство: Португалия

Клубы: «Порту», «Челси», «Реал», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»

Количество матчей: 145

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Если бы Моуриньо оставался «Особенным» и по сей день, его бы количество матчей в Лиге чемпионов было где-то на уровне с Карло Анчелотти. Однако в последние годы Моуринью-тренер заметно снизил планку собственных притязаний.

В 2010 году Гвардиола называл его «возможно, лучшим тренером мира». Но с тех пор Гвардиола остается на плаву, а Моуриньо медленно, но бесповоротно приближается к закату своей тренерской карьеры.

Больше всего матчей в ЛЧ Моуриньо провел с «Челси». Однако выиграть турнир с «аристократами» португальцу так и не удалось. Удалось чуть ранее с «Порту», а чуть позже – с «Интером».

Мирча Луческу

Возраст: 78 лет

Гражданство: Румыния

Клубы: «Интер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Шахтер», «Динамо»

Количество матчей: 115

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

«Шахтер» в карьере Луческу занимает особенное место. Впрочем, как и сам Луческу в истории «Шахтера». Большинство своих лигочемпионских матчей румынский наставник провел во главе именно донецкой команды.

Главное его достижение в ЛЧ с «горняками» – выход в четвертьфинал.

Однако заканчивал свою карьеру и в ЛЧ, и в целом (если можно верить словам Мирчи о том, что он действительно решил завершить карьеру) Луческу в другом украинском клубе – в «Динамо». Там его успехи намного скромнее. Но и тренировал он «бело-синих» всего два с половиной года, тогда как «оранжево-черных» – 12 лет.